Moisai 2023: un viaggio tra arte e storia nell’antica Domus Aurea dal 27 settembre al 13 ottobre

L’evento “Moisai – Voci contemporanee in Domus Aurea” torna per la terza edizione, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di esplorare la residenza imperiale di Nerone dal 27 settembre al 13 ottobre. Questa iniziativa, promossa dal Parco archeologico del Colosseo, combina la storia con la contemporaneità attraverso visite guidate e performance artistiche, rendendo omaggio all’arte e alla cultura. Con un programma ricco di eventi, ogni serata celebra una delle Muse, rivelando il legame tra l’antico e il moderno.

Il programma delle visite guidate

Dettagli delle visite

Ogni visita guidata inizia alle 17:30 e guida i partecipanti attraverso gli storici ambienti della Domus Aurea, permettendo loro di immergersi nella vita e nell’arte del passato. Queste tour sono ideate per offrire una prospettiva unica sulla vita di Nerone e sull’eredità culturale che ha lasciato. I visitatori saranno accompagnati da esperti che spiegheranno non solo gli aspetti architettonici, ma anche il significato artistico e storico della residenza imperiale.

La Sala Ottagona e le Muse

Dopo la visita, ogni serata si conclude presso la splendida Sala Ottagona, dove si svolgeranno spettacoli artistici ispirati alle Muse. Ogni performance è progettata per evocare la poesia e l’arte che Nerone stesso apprezzava, compiendo un viaggio visivo e uditivo tra le diverse forme di espressione contemporanea.

Gli spettacoli in programma

Dalla poesia alla danza

Ad aprire le performance sarà Fabio Stassi il 27 settembre, con un intervento che esplora il legame tra Dante, poesia e vulnerabilità umana. Il 28 settembre Concita De Gregorio offrirà una riflessione in forma di lettera, pensata per le generazioni future, accompagnata da Erica Mou alla chitarra. Il 29 settembre, la musica si integrerà con il movimento nel dialogo artistico “Sconfinamenti” di Nicola Galli e Rodrigo D’Erasmo, in una fusione di danza e musica che promette di incantare il pubblico.

Eventi dal 4 all’11 ottobre

Proseguendo nella settimana, il 4 ottobre si potrà assistere a “Elizabeth – Sorry for what?“, una creazione di Giulia Spattini che riflette il profondo legame tra danza e narrazione. Il 5 ottobre, il Teatro di Dioniso porterà in scena “Lavinia fuggita“, interpretato da Michela Cescon e altri artisti di spicco. Il 6 ottobre Giovanni Calcagno presenterà “Polifemo innamorato“, con musiche dal vivo di Puccio Castrogiovanni e coreografie di Marco Di Dato e Vanessa Lisi.

L’epilogo con Calvino

La manifestazione si avvicina alla conclusione con eventi di grande richiamo. L’11 ottobre, “Drone Tragico – un volo sull’Orestea” di Giulia Dall’Ongaro ed Enrico Deotti offrirà un’interpretazione innovativa di argomenti classici, mentre il 12 ottobre Laura Morante reciterà in “Notte di sfolgorante tenebra“, accompagnata da strumenti coinvolgenti come violino e violoncello.

Infine, il 13 ottobre il festival si chiuderà con “Peppe Servillo legge Marcovaldo“, un omaggio a Italo Calvino che darà vita alle storie del suo personaggio più iconico, creando un legame intramontabile tra letteratura e musica.

Emozioni e arte in uno scenario storico

La manifestazione “Moisai” non è solo un evento per gli amanti dell’arte e della storia, ma rappresenta anche un momento di incontro tra diverse forme artistiche. Attraverso queste performances ricche di cultura, il pubblico viene invitato a riflettere sul passato, mentre partecipa a un’esperienza contemporanea e innovativa. L’incontro tra il patrimonio storico di Roma e le espressioni attuali dell’arte rende “Moisai” un evento imperdibile per chi desidera esplorare il cuore pulsante della cultura italiana.