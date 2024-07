Molestie sul lavoro in Italia: un report sconcertante

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Molestie sul lavoro in aumento

Il rapporto dell’Istat rivela una realtà allarmante: le molestie sul lavoro coinvolgono prevalentemente le donne. Nell’arco della vita, sono oltre 2 milioni e 322mila le persone tra i 15 e i 70 anni che hanno vissuto questa dolorosa esperienza. La percentuale di vittime femminili è particolarmente elevata, raggiungendo l’81,6% del totale, corrispondente a circa 1 milione e 895mila donne nella fascia di età considerata. Questi dati allarmanti fanno emergere la necessità urgente di affrontare e contrastare questo fenomeno diffuso.

Un contesto preoccupante

Parallelamente alle molestie, il report evidenzia anche un altro fenomeno grave: i ricatti sessuali sul luogo di lavoro. Ben 298mila donne hanno riscontrato di essere state vittime di questa forma di abuso. Questi dati mettono in luce la vulnerabilità delle lavoratrici e la presenza di dinamiche scorrette e lesive all’interno degli ambienti lavorativi. È fondamentale agire con determinazione per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti i dipendenti.

