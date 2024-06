“Momo e Raissa, TikToker innamorati: il loro matrimonio da sogno a Torino”

Contesto: La coppia di content creator Momo e Raissa, noti per i loro video su TikTok, hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola nella periferia di Torino.

“Il matrimonio di Momo e Raissa: un sogno che diventa realtà”

Momo e Raissa, la coppia di TikToker da quasi 800mila followers, hanno finalmente detto “sì” in una cerimonia da sogno. Mohamed Ismail Bayed, di origini marocchine e musulmano, e Raissa Russi, torinese e cristiana, si sono sposati lunedì 17 giugno in una residenza patrimonio dell’Unesco a Torino. due hanno condiviso le loro emozioni con i fan su Instagram, descrivendo la giornata come “un sogno che diventa realtà” e affermando di essere “sopraffatti dall’amore”.

La location scelta per il matrimonio è stata la Palazzina di caccia di Stupinigi, una residenza proclamata patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1997, situata nella periferia di Torino. In un post su Instagram, Momo e Raissa hanno condiviso alcune immagini del loro matrimonio, scrivendo “non ci sono parole” accanto alla data delle loro nozze.

“‘incontro di Momo e Raissa: dall’inizio difficile all’amore vero”

Momo e Raissa si sono incontrati per la prima volta al liceo, ma il loro rapporto non era dei migliori. “La prima volta che ci siamo visti eravamo al liceo e purtroppo non avevamo un grandissimo rapporto, io ero un pò restia nei suoi confronti”, ha rivelato Raissa in un’intervista a Fanpage.it. Tuttavia, sette anni dopo si sono incontrati di nuovo e hanno iniziato a conoscersi meglio. “Mai fermarsi alla prima impressione, mai”, ha aggiunto Raissa.

Nonostante le loro differenze culturali, Momo e Raissa hanno sempre sottolineato che prima di tutto sono una coppia. “Siamo una coppia interculturale, però prima di tutto siamo una coppia. Spero che prima o poi non ci sia più bisogno di specificarlo”, ha detto Momo nell’intervista.

Il loro amore ha superato le barriere culturali e religiose, dimostrando che l’amore può davvero tutto. Dopo la proposta di matrimonio a Dubai lo scorso agosto, Momo e Raissa hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola a Torino, circondati dall’affetto dei loro cari e dei loro fan.