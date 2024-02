Morta a 93 anni Marina Bulgari: la vita e l’eredità della celebre gioielliera

Addio a Marina Bulgari, la signora dei gioielli

È morta a Roma, all’età di 93 anni, Marina Bulgari, la celebre gioielliera italiana. I funerali si sono svolti nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme, dove amici, parenti e colleghi hanno reso omaggio alla sua straordinaria carriera nel mondo della gioielleria.

La storia di Marina Bulgari

Nata a Roma nel 1930, Marina Bulgari proveniva da una famiglia di grande tradizione nel settore dei gioielli. Era la figlia di Costantino Bulgari e nipote del famoso gioielliere greco Sotirios Bulgari, fondatore della celebre maison di gioielli di via Condotti a Roma. Fin da giovane, Marina ha dimostrato una grande passione per la gioielleria e, dopo aver lavorato nell’azienda di famiglia, ha deciso di lanciare il suo marchio di gioielli nel 1976, chiamato Marina B.

L’eredità di Marina Bulgari

Marina Bulgari ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della gioielleria grazie al suo stile unico e originale. I suoi gioielli si caratterizzavano per l’utilizzo di forme geometriche e colori vivaci, che le hanno permesso di affermarsi a livello internazionale. Ha aperto negozi in diverse città del mondo, tra cui Ginevra, New York, Milano, Jedda, Riyadh e Londra. Nel corso degli anni, ha continuato a innovare, introducendo nuove tecniche e meccanismi nel design dei suoi gioielli. Ad esempio, ha utilizzato il giunto cardanico per collegare pietre colorate e ha creato tagli particolari come il Marina B Cut, che ha dato alle pietre una forma triangolare a cuore.

Marina Bulgari ha anche esplorato nuovi territori nel campo dell’orologeria femminile e ha creato collezioni ispirate all’animalier e all’oroscopo cinese. Nel 2017, la maggioranza delle azioni di Marina B è stata acquisita da Guy Bedarida, che è diventato il nuovo direttore creativo del marchio, mantenendo l’estetica unica di Marina Bulgari.

Marina Bulgari era una donna riservata sulla sua vita privata, ma era anche una grande sportiva. Era appassionata di vela e nel 1973 ha vinto il campionato mondiale nella categoria “One tonner” insieme all’amico olimpionico ammiraglio Agostino Straulino. I gioielli erano la sua passione più grande e li considerava come dei figli.

Marina Bulgari lascia il fratello Alexis Bulgari e le nipoti Laura Colnaghi Calissoni e Francesca Feroldi Calissoni. La sua eredità nel mondo della gioielleria rimarrà per sempre.

About The Author