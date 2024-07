Multate due Stabilimenti Balneari a Riccione per Balli senza Licenza e Vendita di Alcol ai Minori

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2024 by Giordana Bellante

IL Contesto Scoperto dalla Polizia

Quando gli agenti sono intervenuti nei due stabilimenti, si sono trovati di fronte a vere e proprie serate da discoteca, con dj e giovani che ballavano energicamente. Tuttavia, i gestori non erano in regola con le necessarie autorizzazioni per lo spettacolo e per l’agibilità degli ambienti. Era evidente che gli spazi erano stati appositamente allestiti per consentire ai frequentatori di ballare come in una vera discoteca.

Violazioni Rilevate e Sanzioni Applicate

In uno dei locali, è emerso un ulteriore problema: la vendita di alcolici a un minore di soli 18 anni. Questa violazione ha portato ulteriori conseguenze per i gestori, che oltre alla mancanza della licenza di pubblico spettacolo dovranno rispondere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’assenza di agibilità degli ambienti.

Conclusioni delle Autorità

Le azioni della polizia amministrativa hanno messo in luce la necessità di rispettare le normative in materia di intrattenimento e sicurezza negli esercizi pubblici. Le multe e le denunce sono un monito per tutti coloro che gestiscono locali notturni e stabilimenti balneari, sottolineando l’importanza di operare nel rispetto delle leggi vigenti per garantire un ambiente sicuro e regolare per i giovani e i clienti.