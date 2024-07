“Murat Unalmis ospite d’onore all’Ariano international film festival”

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il 4 agosto ad Ariano Irpino si terrà la XII Edizione dell’Ariano International Film Festival, con la partecipazione speciale dell’acclamato attore turco Murat Unalmis, noto per i ruoli di Demir Yaman in Terra Amara e Gülcemal Şahin in La Rosa Della Vendetta.

Murat Unalmis sul red carpet: un’occasione da non perdere

Durante la serata, Murat Unalmis, protagonista delle famose serie di Canale 5, sfilerà sul red carpet, offrendo ai suoi fan l’opportunità di conoscerlo di persona, scattare selfie, stringergli la mano o ascoltarne le esperienze nel mondo dello spettacolo.

Ospiti speciali e sorprese in arrivo

Oltre a Murat Unalmis, saranno presenti altri ospiti di rilievo che verranno svelati nei prossimi giorni. Ci si augura che possano esserci ulteriori sorprese legate al mondo delle serie TV e del cinema.

Successo per Manuel Regueiro e Ana Garces al Grand Prix Corallo

Il 13 luglio, ad Alghero, durante la ventunesima edizione del Grand Prix Corallo, sono stati protagonisti Manuel Regueiro e Ana Garces, noti per i ruoli di Jana Exposito e Alonso de Lujan nella soap spagnola La Promessa.

Premio Cinema – Teatro- Fiction per i talentuosi attori

I due attori hanno ricevuto il prestigioso Premio Cinema – Teatro- Fiction per le loro interpretazioni nella celebre produzione, trasmessa in Spagna su La1, confermando il loro talento e il contributo alla scena televisiva internazionale.

Una tradizione di premi dedicati ai volti delle soap

Il riconoscimento ottenuto da Manuel Regueiro e Ana Garces si aggiunge alla lista dei premi conferiti in passato ad altri attori celebri delle soap, come Montserrat Alcoverro, nota per il ruolo di Ursula Dicenta in Una Vita.