Nasce DineMe, l’app per incontrare persone condividendo la passione per il cibo

Ultimo aggiornamento il 18 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Nella frenetica cornice della capitale lombarda, arriva DineMe, l’app che punta a trasformare le cene condivise in occasioni per stringere nuove amicizie o creare legami più profondi. Dimenticate i tradizionali criteri estetici delle app di dating: qui tutto ruota attorno alla passione per la buona cucina. Una rivoluzione che invita a spostare la connessione dal digitale al reale, attraverso momenti conviviali intorno a una tavola imbandita.

Un nuovo modo di connettersi attraverso il cibo

L’idea di DineMe è tanto semplice quanto innovativa: favorire incontri che si basano su preferenze culinarie condivise. Dagli amanti della cucina orientale ai sostenitori dei piatti vegetariani o vegani, l’app offre un ambiente in cui le passioni gastronomiche diventano il punto di partenza per costruire relazioni autentiche. Un invito a vivere l’esperienza del dating in modo nuovo, con un focus sul piacere di scoprire sapori e condividere emozioni.

Milano, la città perfetta per DineMe

La scelta di lanciare DineMe a Milano non è casuale. Con il 56% delle abitazioni occupate da una sola persona, la città si è guadagnata il titolo di “capitale dei single”. Allo stesso tempo, il cibo è uno degli elementi cardine della cultura milanese e italiana. DineMe combina questi due aspetti, offrendo un’opportunità concreta di trasformare la solitudine urbana in momenti di connessione autentica, partendo da una passione universale: il buon cibo.

Come funziona DineMe

L’utilizzo dell’app è semplice e intuitivo. Gli utenti possono proporre un incontro per un aperitivo o una cena, scegliendo tra una vasta gamma di opzioni basate sui gusti culinari comuni. Attraverso una funzionalità dedicata, è possibile organizzare l’appuntamento, decidendo se offrire o accettare un invito.

DineMe promuove il passaggio dall’online all’offline, creando spazi per momenti reali e autentici, lontani dalla superficialità delle interazioni virtuali.

Una pausa dai ritmi frenetici

“In un’epoca in cui tutto scorre velocemente, vogliamo offrire alle persone l’opportunità di riscoprire il valore del tempo condiviso – spiega uno dei fondatori dell’app –. Partire da una passione comune come il cibo permette di costruire relazioni autentiche, trascorrendo momenti di qualità davanti a una tavola imbandita, in un’atmosfera conviviale e sincera.”

Il lancio ufficiale e le iniziative milanesi

DineMe è stata lanciata sugli store online il 14 novembre ed è accompagnata da una campagna promozionale innovativa che sta animando le vie di Milano con QR code dinamici e attività originali. La città si sta trasformando in una rete di connessioni culinarie, invitando i cittadini a scoprire un nuovo modo di vivere il dating.

Una rivoluzione nel mondo del dating

Con il suo approccio unico, DineMe punta a ridefinire il concetto di dating moderno, mettendo al centro valori come la condivisione autentica e il piacere della buona cucina. Una vera e propria rivoluzione per chi cerca legami sinceri, basati su emozioni e passioni reali.