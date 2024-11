Natale delle Meraviglie: Cinecittà World 2024 si illumina con atmosfere magiche e spettacoli unici

Ultimo aggiornamento il 5 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Cinecittà World apre le porte al Natale con un programma straordinario che promette meraviglia e divertimento per tutti. Dal prossimo weekend fino al 6 gennaio, il parco sarà avvolto dalla magica atmosfera del Natale delle Meraviglie, tra luminarie spettacolari, mercatini, spettacoli sul ghiaccio e una festa di Capodanno senza pari.

Oriental World: un viaggio tra luci e miti cinesi

La grande novità di quest’anno è Oriental World, un percorso immersivo che celebra la cultura e la mitologia cinese con il Festival delle Luminarie Cinesi. Questo viaggio magico, costellato da 220 installazioni luminose fino a 8 metri di altezza, trasporta i visitatori in due mondi fiabeschi: il Palazzo del Dragone e l’Oriental Wonderland. Qui si incontrano creature leggendarie come la Fenice e il Dragone Cinese, animato e lungo oltre 30 metri, regalando un’esperienza unica tra luci, leggende e sapori orientali.

Un villaggio natalizio tra tradizione e magia

Il cuore del parco si trasforma in una Christmas Street che rievoca la New York degli anni ‘20. Qui i visitatori troveranno il Villaggio di Natale con la casa di Babbo Natale, i mercatini natalizi e lo spettacolare Christmas Show. La Parata di Natale accompagnerà l’atmosfera festiva, mentre la proiezione di scene iconiche del cinema su maxischermo d’acqua e l’avventura virtuale di I-Fly permetteranno di vivere il Natale in modo unico e coinvolgente. Inoltre, lo show Incanto trasporterà gli spettatori in mondi fantastici come Star Wars e Frozen, rendendo l’esperienza indimenticabile per tutti.

Christmas on Ice: magia sul ghiaccio

L’8 dicembre, il parco darà inizio alle celebrazioni con l’inaugurazione del Presepe del Cinema, e il giorno di Natale sarà celebrata la SS Messa. A partire da questa data, l’attesissimo spettacolo di pattinaggio su ghiaccio, Christmas On Ice, incanterà i visitatori fino al 6 gennaio. Artisti e performer si esibiranno sulle più belle musiche di Natale, creando uno spettacolo di luce, danza e abilità.

La festa di Capodanno più grande d’Italia

Il 31 dicembre, Cinecittà World si trasformerà per ospitare la festa di Capodanno più grande del Paese: una serata indimenticabile con 40 attrazioni, concerti, DJ set, spettacoli di fuochi d’artificio e tante altre sorprese, fino all’alba. Sarà un’occasione imperdibile anche per gli appassionati di musica elettronica, con l’edizione speciale del Amore 025 NYE Festival.

Una chiusura festosa con la Befana

Le celebrazioni natalizie si concluderanno con la Festa della Befana, che porterà dolci sorprese e magia per salutare il Natale delle Meraviglie e la stagione 2024. Un epilogo perfetto per un periodo di festa che ha saputo regalare emozioni, sorrisi e momenti di puro incanto a Cinecittà World.