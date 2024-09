NaturaSì celebra 40 anni di impegno per l’agricoltura biologica con un evento speciale nel weekend

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

NaturaSì, leader nel settore dell’agricoltura biologica e biodinamica, festeggia un traguardo significativo, quello dei 40 anni di attività. Fondata nel 1985 a Conegliano, in provincia di Treviso, l’azienda ha trasformato la sua iniziale impostazione di piccola bottega cooperativa in un attore di grande rilevanza a livello europeo. Con oltre 300 aziende agricole partner e 320 punti vendita sparsi sul territorio, NaturaSì conta una solida base di oltre 300.000 clienti. Questo weekend, i festeggiamenti offriranno al pubblico un’ampia gamma di attività incentrate sui valori fondamentali di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Un percorso di crescita e valori fondanti

La storia di NaturaSì: dai suoi inizi ai giorni nostri

NaturaSì ha avuto origine nel 1985, quando un gruppo di appassionati ha deciso di unire le forze per promuovere un’alimentazione sana e naturale. Da un’umile bottega a Conegliano, l’azienda ha trovato la sua strada nel mondo dell’agricoltura biologica, abbracciando sin dall’inizio principi di sostenibilità. L’operato di NaturaSì si è ampliato nel tempo, estendendosi a una rete di oltre 300 produttori locali e raggiungendo un’ampia clientela. Questo percorso ha spinto l’azienda a diventare uno dei principali punti di riferimento in Europa per chi cerca prodotti biologici di alta qualità.

L’impegno verso l’ambiente e le persone

I valori che hanno caratterizzato la crescita di NaturaSì si fondano sul rispetto per l’ambiente e sulla centralità delle persone. I vertici dell’azienda evidenziano come questi principi siano stati essenziali per creare una comunità che condivide una passione comune per un’alimentazione naturalmente sana. Ben oltre la semplice produzione e distribuzione di cibo biologico, NaturaSì ha lavorato per costruire relazioni forti e durature con le comunità locali, sensibilizzando anche i consumatori sull’importanza di scelte alimentari consapevoli e responsabili.

Un weekend di festeggiamenti e attività

Eventi e incontri in programma

Per celebrare il suo 40° anniversario, NaturaSì ha organizzato due giorni di eventi ricchi di attività di festa. Saranno presenti oltre 80 espositori e produttori, che offriranno ai visitatori l’opportunità di esplorare le migliori pratiche agricole sostenibili. I partecipanti potranno assistere a talk e dibattiti su temi quali l’agricoltura biologica, la biodiversità e le prospettive future del cibo salutare. Questi eventi non solo mirano a celebrare il passato, ma anche a individuare strategie per affrontare le sfide future nel campo dell’alimentazione.

Attività per tutte le età

Oltre ai talk, l’evento prevede show cooking e laboratori creativi, progettati sia per adulti che per bambini. Queste attività interattive sono pensate per educare il pubblico sui principi dell’agricoltura sostenibile, mostrando come sia possibile coniugare il divertimento con l’apprendimento. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di visitare l’azienda agricola biodinamica San Michele, situata a Cortellazzo, Jesolo, un esempio emblematico di biodiversità e pratiche agricole sostenibili. Queste visite saranno un modo per approfondire la conoscenza diretta delle tecniche di coltivazione ecologiche.

Il futuro dell’agricoltura biologica

Sfide e opportunità

Il tema centrale dell’incontro sarà, ovviamente, il futuro dell’agricoltura biologica. I rappresentanti di NaturaSì discuteranno i risultati ottenuti negli ultimi anni e tracceranno le prospettive future. La crescente richiesta di prodotti biologici e sostenibili da parte dei consumatori rappresenta una sfida e, allo stesso tempo, una grande opportunità per l’azienda. La sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e la crescente attenzione alla salute alimentare portano a una domanda sempre più forte di approcci all’agricoltura alternativi e responsabili.

Strategie per un domani sostenibile

Negli ultimi decenni, il settore dell’agricoltura biologica ha visto un’evoluzione significativa, grazie anche a tecnologie innovative e a una maggiore consapevolezza collettiva. NaturaSì è impegnata a continuare questo percorso, promuovendo modelli di produzione che rispettano la biodiversità e riducono l’impatto ambientale. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra la domanda di prodotti sani e il mantenimento di pratiche agricole che tutelino sia l’ambiente sia il benessere delle comunità. I prossimi eventi costituiranno una piattaforma importante per il dialogo su queste questioni cruciali.

I festeggiamenti per il 40° anniversario di NaturaSì non rappresentano solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante opportunità per riflettere su un percorso continua innovativo verso un futuro più sostenibile e responsabile.