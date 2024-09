Nemi guida la candidatura dei Castelli Romani a “Capitale Italiana del Vino 2025”

La suggestiva città di Nemi ha ospitato un’importante assemblea dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, durante la quale è stata ufficializzata la candidatura dei Castelli Romani al titolo di “Capitale Italiana del Vino 2025”. Questo ambizioso progetto coinvolge dieci comuni della zona, tra cui Nemi, Marino (Capofila), Ariccia, Velletri e Genzano, con l’obiettivo di rilanciare il settore vitivinicolo e promuovere la ricca tradizione enologica del Lazio.

Il contributo di Nemi

Nel processo di candidatura, Nemi ha assunto un ruolo centrale sotto la guida del sindaco Alberto Bertucci. Quest’ultimo, confermato all’unanimità come Coordinatore Regionale dell’associazione “Città del Vino”, ha svolto un ruolo fondamentale nella pianificazione delle attività previste per il 2025. La sua dedizione alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico e turistico dei Castelli Romani ha rappresentato un elemento chiave per il successo dell’iniziativa.

Promozione del vino: eventi e iniziative per il 2025

Il programma della candidatura, sostenuto da dieci comuni tra cui Nemi, prevede una serie di eventi e iniziative di promozione vinicola che si svolgeranno da febbraio a ottobre 2025. L’obiettivo è mettere in luce le eccellenze del territorio e rafforzare l’identità dei Castelli Romani attraverso il vino. Marino, uno dei principali promotori, intende anche celebrare il centenario della “Sagra del Vino” con iniziative di grande rilevanza.

La visione condivisa, creata da Bertucci, ha posizionato Nemi come un riferimento strategico per tutto il progetto. La sua esperienza come vicepresidente dell’associazione “Città del Vino” è stata fondamentale per garantire il supporto delle istituzioni.

Un’occasione per tutto il territorio dei Castelli Romani

Durante l’assemblea è stato sottolineato come questa candidatura rappresenti una grande opportunità per il territorio dei Castelli Romani, sia dal punto di vista turistico che economico. Figure di spicco come Pierluigi Sanna, sindaco della Città Metropolitana di Roma, e Giancarlo Righini, assessore regionale all’Agricoltura e Sovranità Alimentare, hanno evidenziato il valore dell’iniziativa. Hanno anche fatto riferimento alla recente legge sull’enoturismo della Regione Lazio, che supporta il settore regolamentando attività come la vendemmia turistica.

Angelo Radica, presidente nazionale dell’associazione “Città del Vino”, ha elogiato l’impegno dei comuni laziali nella valorizzazione della vitivinicoltura, sottolineando il ruolo centrale di Nemi e di Bertucci.

Rinnovato il coordinamento regionale: Bertucci ancora alla guida

Oltre alla candidatura, l’assemblea ha rinnovato le cariche del coordinamento regionale dell’associazione. Alberto Bertucci è stato confermato come Coordinatore Regionale, un riconoscimento del lavoro svolto finora. Sono stati nominati come vicecoordinatori Ascanio Cascella, sindaco di Velletri, e Valeria Viglietti, vicesindaco di Lanuvio. La nuova giunta lavorerà per promuovere il settore vitivinicolo del Lazio, con l’obiettivo di creare una “Carta dei Vini del Lazio” da proporre nei ristoranti della regione.

Prospettive future per il settore vinicolo laziale

L’unità mostrata dai comuni dei Castelli Romani, con Nemi come centro nevralgico, è un segnale positivo per il futuro del settore enologico nel Lazio. L’obiettivo finale non è solo quello di ottenere il titolo di “Capitale Italiana del Vino 2025”, ma anche di lasciare un’impronta duratura in termini di promozione del territorio, valorizzazione dei prodotti locali e sviluppo turistico ed economico.

Il percorso verso il 2025 è appena iniziato, ma grazie alla guida di Alberto Bertucci e al supporto delle istituzioni locali e regionali, la candidatura dei Castelli Romani appare promettente e ricca di opportunità.