Nemi XXV edizione della Mezza Maratona dei Castelli Romani Il 13 ottobre 2024

Ultimo aggiornamento il 2 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Il 13 ottobre 2024, il borgo di Nemi sarà al centro della scena sportiva, ospitando la XXV edizione della Mezza Maratona dei Castelli Romani. Un evento che celebra non solo la tradizione sportiva, ma anche i 40 anni del Parco Regionale dei Castelli Romani, in una giornata ricca di emozioni e natura.

Nemi e la sua Piazza Umberto I: il cuore della Mezza Maratona

Con partenza e arrivo previsti nella suggestiva Piazza Umberto I di Nemi, questa storica maratona è organizzata dall’Associazione Amici del Parco dei Castelli Romani in collaborazione con il Comune di Nemi. L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e da numerosi comuni come Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri e Genzano di Roma, gode anche del supporto della bcc Colli Albani come sponsor principale.

Un percorso tra bellezza naturale e cultura

Il percorso della Mezza Maratona attraversa alcune delle aree più affascinanti dei Castelli Romani, offrendo agli atleti una sfida tecnica circondata da spettacolari panorami. Le strade iconiche come la Galleria di Sotto, la Galleria di Sopra, e le Vie Appia e dei Laghi porteranno i partecipanti attraverso scenari mozzafiato sui laghi di Nemi e Castel Gandolfo. Un mix perfetto di sport, cultura e natura.

Nemi, simbolo di tradizione e sport

La XXV edizione non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per mettere in risalto Nemi, uno dei borghi più affascinanti dei Castelli Romani. Questa manifestazione rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere il patrimonio storico e paesaggistico del territorio a livello nazionale e internazionale, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra tradizione e natura.

Eventi collaterali per ogni tipo di partecipante

Oltre alla Mezza Maratona, l’evento di quest’anno prevede due appuntamenti collaterali pensati per coinvolgere tutti:

Corsa podistica agonistica di 10 km : un percorso più breve ma altrettanto affascinante che attraversa Nemi e include una sezione lungo il lago, fino a Genzano di Roma .

: un percorso più breve ma altrettanto affascinante che attraversa e include una sezione lungo il lago, fino a . Passeggiata non competitiva di 5 km: ideale per famiglie e appassionati, con partenza dal Museo delle Navi Romane di Nemi e arrivo nel centro storico del borgo.

Il commento del sindaco Alberto Bertucci

Il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione dell’evento:

“Siamo onorati di ospitare la XXV edizione della Mezza Maratona dei Castelli Romani. Questo evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare il nostro patrimonio naturale e storico. Siamo certi che sarà una giornata di sport e di condivisione per tutti, un’opportunità per promuovere l’amore per il nostro territorio.”

Attesi centinaia di partecipanti da tutta Italia

L’edizione 2024 della Mezza Maratona dei Castelli Romani si preannuncia un grande successo, con la partecipazione di centinaia di atleti provenienti non solo dal Lazio, ma da tutta Italia. Questa giornata sarà dedicata non solo agli sportivi, ma anche a chi desidera vivere una giornata immersa nella natura, tra i meravigliosi paesaggi dei Castelli Romani.

Non perdete l’appuntamento del 13 ottobre 2024, per una giornata che unirà sport, cultura e natura nel cuore di uno dei borghi più affascinanti del Lazio!