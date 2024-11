Novembre Blu: Mese della Prevenzione Oncologica Maschile presso DMLAB Infernetto

Ultimo aggiornamento il 8 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Novembre si colora di blu presso DMLAB Infernetto, il centro che dedica questo mese alla salute maschile con una serie di screening oncologici e visite specialistiche mirate. La prevenzione del cancro alla prostata e della tiroide è fondamentale per migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di forme avanzate di queste patologie. Spesso, infatti, le malattie oncologiche non presentano sintomi iniziali, avanzando in modo silenzioso e, talvolta, pericoloso. Ecco perché novembre è l’occasione per prendere in mano la propria salute e fare una scelta di prevenzione consapevole.

Screening salvavita a DMLAB Infernetto

Durante tutto il mese di novembre, DMLAB Infernetto offre pacchetti di prevenzione oncologica maschile con diagnostica avanzata e visite con specialisti, per monitorare la salute e individuare eventuali anomalie in anticipo. I pacchetti includono:

Visita urologica specialistica : una valutazione accurata dell’apparato urinario e riproduttivo maschile , per individuare eventuali segni di rischio.

: una valutazione accurata dell’apparato e , per individuare eventuali segni di rischio. Ecografia vescicale prostatica sovrapubica : esame essenziale per osservare la salute della prostata e rilevare possibili anomalie nella vescica .

: esame essenziale per osservare la e rilevare possibili anomalie nella . Ecocolordoppler tiroideo : fondamentale per verificare lo stato della tiroide , un organo che può sviluppare noduli o disfunzioni indicative di patologie oncologiche.

: fondamentale per verificare lo stato della , un organo che può sviluppare noduli o disfunzioni indicative di patologie oncologiche. Ecografia addome completo: uno screening dettagliato per esaminare eventuali anomalie nei principali organi addominali.

Esami ematici per un monitoraggio accurato

Nel pacchetto di prevenzione sono inclusi anche esami ematici specifici, studiati per individuare anomalie e fattori di rischio:

PSA totale e PSA libero : indicatori cruciali per monitorare la salute della prostata .

: indicatori cruciali per monitorare la . FT4 e TSH : parametri chiave per valutare il corretto funzionamento della tiroide .

: parametri chiave per valutare il corretto funzionamento della . Tireoglobulina, anticorpi anti TPO, calcitonina : marcatori che permettono di verificare la presenza di disfunzioni o tumori tiroidei.

: marcatori che permettono di verificare la presenza di disfunzioni o tumori tiroidei. CEA e CA19-9 : questi marcatori tumorali aiutano a rilevare possibili neoplasie.

: questi aiutano a rilevare possibili neoplasie. Ricerca di sangue occulto nelle feci: test essenziale per escludere la presenza di cancro del colon-retto.

Scegliere la prevenzione proattiva

Scegliere DMLAB Infernetto per la prevenzione oncologica maschile significa affidarsi a un centro di eccellenza con tecnologie all’avanguardia e un team di specialisti di alto livello. Grazie a un approccio personalizzato, DMLAB Infernetto offre un percorso di prevenzione su misura, pensato per garantire precisione diagnostica e un supporto continuo a ogni paziente.

Agisci ora per la tua salute

Non rimandare la tua salute: a novembre, fai della prevenzione una priorità. Prenota il tuo check-up completo presso DMLAB Infernetto e proteggi la tua salute per vivere una vita più lunga e serena.