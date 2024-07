Nubifragi devastanti colpiscono le vallate alpine piemontesi

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

I nubifragi violenti hanno colpito duramente le vallate alpine piemontesi, portando con sé frane, esondazioni e torrenti in piena, che hanno causato danni ingenti e costretto alla sfollamento di numerose persone.

Nella zona di Alta Valle Orco si registrano situazioni critiche, con località come Ceresole Reale e Noasca isolate a causa dei gravi danni provocati dalle intemperie. Le Valli di Lanzo non sono state risparmiate, così come l’area dell’Alta Valsesia e il Verbano-Cusio-Ossola, dove si segnalano effetti devastanti dei nubifragi.

A causa della violenta situazione, una trentina di turisti si sono trovati bloccati nei rifugi ai piedi del Monte Rosa, mentre diverse persone sono state costrette all’evacuazione. A Macugnaga, dove il torrente Tambach ha esondato, novanta individui sono stati evacuati, mentre a Locana ben 37 persone hanno dovuto essere trasferite da un ristorante.

Le conseguenze dei nubifragi non si sono limitate alle vallate alpine, ma si sono estese anche in altre zone della regione.

I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone, incluso il territorio pianeggiante, per fronteggiare gli effetti disastrosi delle tempeste. A Mathi, in particolare, sono state trasferite due famiglie a causa del rischio di esondazione del torrente Stura di Lanzo, mentre a Montanaro è stata soccorsa una famiglia belga bloccata dalla piena dell’Orco.

Il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta, e presidente dell’Unione montana della Valsesia, ha descritto l’evento come “drammaticamente distruttivo“, sottolineando i danni considerabili causati dalla furia della natura. Anche i campeggiatori a Campertogno hanno vissuto momenti di emergenza a causa degli eventi meteorologici avversi nella zona.

La situazione resta critica in diverse località colpite, mentre le autorità si adoperano per gestire l’emergenza e garantire il benessere e la sicurezza della popolazione coinvolta.

2. Vallate alpine piemontesi: Si tratta delle vallate situate nelle Alpi piemontesi, una regione montuosa nella parte nord-occidentale dell’Italia. Le vallate alpine sono spesso vulnerabili alle calamità naturali come i nubifragi a causa della conformazione del territorio.

3. Alta Valle Orco: La Valle Orco è una valle alpina situata nella provincia di Torino, in Piemonte. La parte alta della valle, nota come Alta Valle Orco, è caratterizzata da paesaggi montani suggestivi e è spesso meta di escursionisti e amanti della natura.

4. Ceresole Reale e Noasca: Sono due località situate nell’Alta Valle Orco, colpite dai nubifragi. Ceresole Reale è un comune montano conosciuto per il lago artificiale omonimo, mentre Noasca è un piccolo centro abitato immerso nelle montagne.

5. Valli di Lanzo: Si tratta di un gruppo di valli alpine che si estendono nella provincia di Torino, includendo diverse località come Germagnano, Viù e Coazze. Anch’esse hanno subito danni a causa delle intense piogge.

6. Alta Valsesia: È una regione montuosa situata in Piemonte, vicino al confine con la Svizzera. Note per i paesaggi incantevoli e le attività all’aria aperta, le valli dell’Alta Valsesia sono state colpite dai nubifragi, causando disagi e situazioni critiche.

7. Verbano-Cusio-Ossola: È una provincia situata nel Piemonte settentrionale, nota per la sua posizione montana e la bellezza paesaggistica. Anche questa zona è stata colpita dagli effetti disastrosi dei nubifragi.

8. Monte Rosa: È una delle vette più alte delle Alpi, situata al confine tra Italia e Svizzera. Sul versante italiano, il Monte Rosa è meta di numerosi escursionisti e alpinisti.

9. Macugnaga: È un comune situato ai piedi del Monte Rosa, noto per essere una località turistica di montagna. La zona è stata colpita dall’esondazione di un torrente, che ha richiesto evacuazioni di emergenza.

10. Locana: È un comune situato in Valle di Soana, nelle Alpi Graie, anch’esso colpito dagli effetti dei nubifragi. Le persone sono state trasferite da un ristorante a causa della situazione critica.

11. Vigili del fuoco: Si tratta di un corpo di soccorso italiano specializzato nell’affrontare emergenze di vario genere, tra cui incendi, salvataggi in acqua e situazioni di pericolo causate da calamità naturali.

12. Mathi e Montanaro: Sono due località dove i vigili del fuoco sono intervenuti per fronteggiare gli effetti delle tempeste e garantire la sicurezza dei residenti.

13. Francesco Pietrasanta: Sindaco di Quarona e presidente dell’Unione montana della Valsesia, ha commentato gli eventi definendoli “drammaticamente distruttivi”, mettendo in evidenza i danni considerevoli causati dalle intemperie.

14. Campertogno: È un comune situato in Valsesia, in Piemonte. Anche qui, i campeggiatori hanno vissuto momenti di emergenza a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Questo articolo evidenzia l’importanza della gestione delle emergenze naturali e delle azioni di soccorso necessarie per proteggere la popolazione in caso di catastrofi.