Nubifragio nel Piemonte Settentrionale: Frane, Esodi e Interventi di Emergenza

Un violento nubifragio si è abbattuto sull’area settentrionale del Piemonte, generando caos e situazioni di emergenza nella serata di sabato. Le province del Verbano e di Torino sono state le più colpite, con frane, esondazioni e smottamenti che hanno costretto all’evacuazione di diverse famiglie.

Evacuazioni e Salvataggi

A Locana , i Vigili del Fuoco hanno dovuto trasferire in una zona sicura 37 persone bloccate in un ristorante a causa di una frana. A Mathi, sempre in provincia di Torino, due famiglie sono state evacuate come misura precauzionale a causa dell’esondazione del fiume Stura di Lanzo. Inoltre, un’operazione di salvataggio dei Vigili del Fuoco di Torino è stata necessaria tra Montanaro e San Benigno Canavese per salvare due adulti e un neonato bloccati in auto dall’innalzamento del torrente Orco.

Lavori di Emergenza a Noasca e Macugnaga

A Noasca, nel cuore dell’emergenza, 149 mm di pioggia sono caduti nel giro di poche ore, provocando situazioni di pericolo e portando alla formazione di una cascata impressionante. La situazione è sotto controllo, ma continueranno le verifiche a seguito di alcune frane sui versanti. A Noasca, sono al lavoro esperti nella movimentazione di terre per liberare la strada verso Ceresole Reale. Mentre a Macugnaga, nell’alto Verbano, squadre di soccorso hanno operato per evacuare le persone minacciate dall’esondazione del torrente Anza.

Emergenza Anche in *Valle d’Aosta: Chiusura della Statale 26 per l’Esondazione della Dora Baltea

La situazione di emergenza ha coinvolto anche la Valle d’Aosta, con la chiusura della statale 26 a causa dell’esondazione della Dora Baltea, tra i km 50,600 e 56 a Bard. Le forze dell’ordine sono al lavoro per gestire la situazione e ripristinare la viabilità in sicurezza. La protezione civile sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione per garantire la sicurezza dei cittadini colpiti dall’evento meteorologico straordinario.

Situazione in Costante Monitoraggio

Le autorità locali e le squadre di soccorso continuano a vigilare sulle aree colpite dal nubifragio, garantendo interventi tempestivi e coordinati per fronteggiare gli effetti devastanti delle precipitazioni. La solidarietà e l’aiuto reciproco tra la comunità sono essenziali per superare insieme le difficoltà e ripristinare la normalità il prima possibile.

