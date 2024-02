Numeri estrazione vincente Superenalotto 23/02/2024

SuperEnalotto: Ultima Estrazione e Prossimo Jackpot

Nell’estrazione del SuperEnalotto di oggi, nessun ‘6’ né ‘5+1’ ha fatto la sua comparsa, ma due fortunati giocatori hanno centrato il ‘5’, portandosi a casa 63.199,85 euro ciascuno. Il jackpot, nel frattempo, è salito a 65.800.000 euro in vista del prossimo concorso, fissato per domani, sabato 24 febbraio.

Come Funziona il Gioco e i Costi Associati

Per partecipare al SuperEnalotto, è possibile giocare una schedina minima, che consiste in 1 colonna (ovvero 1 combinazione di 6 numeri). Dall’altro lato, la giocata massima prevede 27.132 colonne ed è realizzabile tramite sistemi a caratura. Ogni singola colonna ha un costo di 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar comporta un sovrapprezzo di 0,50 centesimi.

La giocata minima, con Superstar inclusa, ammonta a 1,5 euro .

Per calcolare il costo totale di una giocata con più colonne, basta moltiplicare il numero di colonne per 1,5 euro.

Modalità di Vincita e Premi Correlati

Al SuperEnalotto si può vincere con punteggi che vanno da 2 a 6 numeri, con la possibilità anche di ottenere il 5+. I premi variano in base all’entità del jackpot complessivo. Di norma:

Indovinando 2 numeri , si vince approssimativamente 5 euro .

Con 3 numeri azzeccati, la vincita si attesta intorno ai 25 euro .

Ottenendo 4 numeri giusti, si può incassare circa 300 euro .

Con 5 numeri indovinati, il premio sale a circa 32.000 euro .

Se si azzeccano 5 numeri + 1, la vincita si aggira intorno ai 620.000 euro.

Verifica delle Vincite e Combinazione Vincente

Per controllare se ci sono state vincite, è possibile utilizzare l’App dedicata al SuperEnalotto. In alternativa, è disponibile online un archivio contenente i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente dell’estrazione del 23 febbraio 2024 è stata la seguente: 38, 54, 57, 66, 74, 88. Il Numero Jolly estratto è stato il 75, mentre il Numero SuperStar è risultato essere il 57.

