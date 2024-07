Nuova Formulazione DL Liste di Attesa: Lazio al Centro delle Discussioni

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato durante un evento all’Ospedale Grassi di Ostia che si sta lavorando per una nuova formulazione del decreto legislativo sulle liste di attesa. Questo processo mira a trovare un compromesso tra le aspettative del governo e dei presidenti regionali, rappresentando un punto di caduta ritenuto equo.

Impegno per una Soluzione Condivisa

Rocca ha espresso fiducia nell’identificare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. La Commissione Salute della Conferenza delle Regioni affronterà domani il tema in discussione, inclusa l’attesa di proposte da parte del governo riguardo al dl sulle liste di attesa.

Ruolo Pionieristico del Lazio

Il Lazio si distingue come unico ente a non aver respinto il decreto legislativo sulle liste di attesa durante la riunione della Conferenza. Questo posiziona la regione al centro delle trattative in corso e sottolinea l’importanza delle decisioni che verranno prese.

Sostegno alla Revisione

La revisione del dl sulle liste di attesa rappresenta un passo significativo nel migliorare l’efficienza del sistema sanitario, garantendo un accesso tempestivo alle cure necessarie per i cittadini. L’iniziativa intrapresa dalla Regione Lazio riflette l’impegno a perseguire soluzioni che rispondano alle esigenze del territorio.

Prospettive Future

Con la discussione imminente in seno alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, si prospetta un confronto costruttivo finalizzato a trovare un terreno comune per ottimizzare le liste di attesa e garantire un servizio sanitario all’altezza delle aspettative.