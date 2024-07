Nuove Misure di Sicurezza Marittima a Capri

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una proposta innovativa si è delineata nel panorama marittimo di Capri, riguardante l’installazione di boe a breve distanza dalla costa per regolare la navigazione. Le autorità coinvolte nella decisione tengono a sottolineare l’importanza di questa iniziativa per garantire maggiore sicurezza in mare e tutelare l’ambiente circostante.

Limitazioni alla Navigazione a Motore

Il Sindaco di Anacapri, Franco Cerrotta, insieme al Direttore Marittimo della Campania, l’Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella, hanno accolto positivamente l’idea di istituire un’area regolamentata a cento metri dalla Grotta Azzurra e da Cala Ventroso. Questa disposizione vieterà la navigazione a motore, consentendo solo l’accesso alle imbarcazioni autorizzate come i battellieri che trasportano i turisti con barche a remi.

Motivazioni alla Base della Decisione

La necessità di restringere l’accesso alle imbarcazioni a motore è stata indotta dai rischi costanti legati alla navigazione troppo vicina alla costa, comportando la richiesta di interventi per migliorare la sicurezza degli spostamenti in mare e delle attività balneari, oltre alla protezione dell’ecosistema marino.

Collaborazione delle Autorità Marittime

Le figure di spicco delle autorità marittime hanno mostrato massima collaborazione nel supportare le iniziative mirate a regolamentare le attività marittime. L’ufficializzazione di queste nuove misure è attesa a breve, una volta che tutto sarà formalizzato.

Tutela e Sensibilizzazione

L’Ammiraglio Vella e il Sindaco Cerrotta hanno sottolineato l’importanza di proteggere il patrimonio marino non solo attraverso il controllo costante delle forze dell’ordine, ma anche tramite decisioni concordate e la sensibilizzazione del pubblico al rispetto delle regole di navigazione.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza in mare e coniuga la salvaguardia dell’ambiente marino con la promozione di una cultura del mare consapevole e rispettosa.

