Nuove misure urgenti contro la violenza sui professionisti sanitari: il decreto legge in Cdm

Il governo italiano ha messo a punto un decreto legge urgente che affronta il crescente problema della violenza nei confronti dei professionisti sanitari. Questo provvedimento, annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, giunge in risposta a un incremento preoccupante di episodi violenti verificatisi nel corso dell’ultimo mese. La bozza del decreto, visionata da Adnkronos Salute, è composta da cinque articoli che mirano a inasprire le pene e a offrire nuove strategie di prevenzione e intervento.

Dettagli del decreto legge: le misure proposte

Articolo 1: inasprimento delle pene

Il primo articolo del decreto legge introduce modifiche significative all’articolo 635 del Codice penale. Sono previste pene più severe per i reati di danneggiamento all’interno delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private. La reclusione prevista può variare da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni, accompagnata da una multa che può raggiungere fino a 10.000 euro. Questa misura si propone di dissuadere comportamenti violenti e di proteggere il lavoro di chi opera nel settore della salute.

Articolo 2: nuove modalità di arresto

Il secondo articolo si concentrerà sulle procedure di arresto in caso di violenza. Sono state introdotte modifiche agli articoli 380 e 382 bis del Codice di procedura penale. Qualora non sia possibile procedere all’arresto dell’autore della violenza per motivi legati alla sicurezza pubblica o individuale, l’autore può essere considerato in stato di flagranza attraverso l’uso di prove documentali come registrazioni video o fotografie. Questa evidenza dovrà provenire da dispositivi di comunicazione legittimamente utilizzati e deve essere inequivocabile. Il provvedimento stabilisce anche che l’arresto deve avvenire non oltre 48 ore dall’accaduto, garantendo una risposta tempestiva alle aggressioni.

La sicurezza nelle strutture sanitarie

Articolo 3: telecamere e privacy

L’articolo 3 del decreto affronta la questione della sicurezza nelle strutture sanitarie attraverso l’installazione di telecamere. Tuttavia, cautela e rispetto della privacy sono punti chiave: l’uso delle telecamere deve essere segnalato in modo trasparente per garantire che la privacy dei pazienti e del personale non venga compromessa. Questa misura è volta non solo a assicurare la sicurezza dei professionisti sanitari, ma anche a creare un ambiente di lavoro più sicuro e sereno.

Articolo 4: gestione dei costi

Il quarto articolo sottolinea che l’implementazione del decreto non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo aspetto è fondamentale per garantire che le risorse economiche rimangano nelle strutture sanitarie e non si distraggano da altre necessità vitali per il funzionamento della sanità pubblica.

Prossimi passaggi per la legge

Articolo 5: entrata in vigore e procedura

L’ultimo articolo del decreto legge stabilisce le modalità per la sua entrata in vigore. Il testo dovrà essere presentato alle Camere per la conversione in legge e diventerà operativo il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Questo rappresenta un passo cruciale per garantire che le nuove misure possano entrare in vigore rapidamente, rispondendo così all’urgenza della situazione.

Questa serie di misure legislative segna un momento significativo nell’impegno del governo a proteggere i professionisti della salute e a garantire un ambiente di lavoro sicuro all’interno delle strutture sanitarie.