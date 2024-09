Nuovo Consiglio di Amministrazione per la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs annuncia la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto da Daniele Franco, economista di rinomata esperienza. Questa modifica significativa nella governance della fondazione segna un momento importante per l’istituzione, nota per il suo impegno nella sanità e nella ricerca. Il nuovo Cda è stato ufficializzato attraverso una nota rilasciata il 26 settembre, evidenziando la continuità dell’impegno della Fondazione nel garantire cure d’eccellenza.

La presidenza di Daniele Franco

Chi è Daniele Franco

Daniele Franco, settantunenne economista e banchiere, è stato nominato presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione sulla base di un accordo tra Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. Franco ha una carriera ben consolidata, avendo ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di Ministro dell’Economia e delle Finanze nel governo Draghi dal 2021 al 2022. Inoltre, è stato ragioniere generale dello Stato dal 2013 al 2019 e direttore generale della Banca d’Italia nel periodo che va da gennaio 2020 a febbraio 2021. Il suo profilo di alto livello costituisce un valore aggiunto per la Fondazione, che auspica il suo apporto per affrontare le sfide future.

Il nuovo Cda e le sue responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli è composto da undici membri e avrà un mandato che durerà fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2027. Oltre a Franco, i membri designati includono figure di rilievo come Massimo Antonelli, Elena Beccalli e Giuseppe Fioroni, tra gli altri. La composizione del Cda rappresenta un mix di competenze sia sanitarie che accademiche, riflettendo l’impegno della Fondazione nel progresso della ricerca scientifica e delle attività cliniche.

La missione della Fondazione Gemelli

Un faro di eccellenza nella sanità

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, costituita nel 2015, ha l’obiettivo di coniugare l’eccellenza nella cura dei pazienti con la ricerca avanzata, mantenendo sempre un forte legame con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel corso dei suoi sessant’anni di attività, il Policlinico Gemelli ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale e si è posizionato come uno dei primari ospedali italiani, nonché tra i migliori al mondo. Questa reputazione si basa su un’integrazione efficace tra assistenza medica, formazione e ricerca, che è rappresentativa di un approccio olistico alla salute.

Visione cristiana e inclusività

La nota ufficialmente rilasciata dalla Fondazione sottolinea l’importanza di una “visione cristiana della persona malata” e un impegno verso l’eccellenza e la sostenibilità. Questi valori sono alla base della missione della Fondazione, che mira a garantire l’accesso alle cure per tutti, inclusi i meno abbienti. Elena Beccalli ha evidenziato come la Fondazione rappresenti un punto di riferimento essenziale per la sanità italiana, impegnandosi a combinare qualità del servizio e inclusività.

L’impegno della nuova governance

Il supporto delle istituzioni e il futuro

Il nuovo presidente e il Cda saranno chiamati a guidare le attività della Fondazione in sinergia con le politiche dell’università. L’arcivescovo Delpini ha esplicitato come l’Istituto Toniolo assicurerà il corretto orientamento e i valori fondamentali che guidano sia l’Università che la Fondazione. Questo sostegno istituzionale si estende oltre il Cda, coinvolgendo entità nazionali e regionali in uno spirito di cooperazione.

Dedizione alla solidarietà

In un contesto di crescente complessità nella sanità, il Policlinico Gemelli continua a mettere al centro del proprio operato i principi di solidarietà e cura. “Ogni giorno il personale e i dirigenti operano per il bene comune, mantenendo alto il livello di qualità e approfondendo la ricerca scientifica.” La nuova governance intende valorizzare questa tradizione, rendendo ogni azione un riflesso degli ideali di servizio e dedizione che caratterizzano il Policlinico Gemelli.

Il cambiamento alla guida della Fondazione rappresenta non solo un rinnovo di leadership, ma un’opportunità per rafforzare ulteriormente l’impatto positivo di una delle istituzioni sanitarie più fondamentali nel panorama italiano.