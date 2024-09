Nuovo Direttore regionale dei vigili del fuoco in Sicilia: Agatino Carriolo si presenta alla stampa

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’ingresso di Agatino Carriolo come nuovo Direttore regionale dei Vigili del fuoco in Sicilia segna un capitolo di rinnovamento e responsabilità. Durante la conferenza stampa tenutasi presso la Direzione regionale di piazza Verdi a Palermo, Carriolo ha delineato le sue priorità e l’impegno per affrontare le sfide che lo attendono. Con un forte focus sulla prevenzione degli incendi e sulla collaborazione con le istituzioni locali, Carriolo si prepara ad affrontare il suo compito con determinazione.

il ritorno a palermo: un’esperienza già consolidata

Le radici di un’esperienza significativa

Agatino Carriolo non è un volto sconosciuto nella capitale siciliana. Ha già ricoperto un ruolo di leadership in qualità di Direttore del comando provinciale dei Vigili del fuoco dal 2019 al 2021, un periodo particolarmente impegnativo a causa della pandemia di COVID-19. Durante quell’arduo periodo, ha dovuto gestire non solo le emergenze quotidiane ma anche l’emergenza sanitaria.

Il ritorno di Carriolo a Palermo è carico di significato. Con la sua esperienza pregressa, ha un profondo riscontro con le dinamiche e le sfide che la Sicilia affronta. “Sento la responsabilità del coordinamento e la gestione dei nove comandi provinciali siciliani”, ha dichiarato. Questa frase racchiude un ampio campo di impegno, che richiede non solo abilità di gestione ma anche sensibilità nei confronti di una regione ricca di tradizioni, storia e cultura.

Un’importante missione di coordinamento

Il nuovo Direttore ha evidenziato l’importanza di un coordinamento efficace tra i comandi provinciali, specialmente in un territorio caratterizzato da una varietà di rischi naturali. La Sicilia, infatti, è frequentemente esposta a incendi boschivi, fenomeno di rilevante preoccupazione durante i mesi estivi. Carriolo ha promesso di “produrre il massimo sforzo per un coordinamento dei nove comandi provinciali per l’attività di soccorso”. La gestione degli incendi, in particolare, richiede una preparazione adeguata e una prontezza operativa che solo un forte dialogo tra le varie unità può garantire.

priorità operative: prevenzione incendi e dissesti idrogeologici

Focalizzarsi sull’emergenza incendi boschivi

Uno dei punti salienti del discorso di Carriolo è stata la sua intenzione di dedicare particolare attenzione alla campagna antincendio boschivo. “Il vento ha un ruolo significativo nella propagazione degli incendi”, ha ribadito, evidenziando l’importanza di una risposta tempestiva e preparata. La stagione estiva porta con sé un aumento del rischio incendi e la necessità di strategie preventive diventa cruciale.

Carriolo ha sottolineato che le azioni intraprese dovranno essere in sinergia con la Regione e in cooperazione con la Protezione Civile, elementi essenziali per garantire una risposta efficace. La sensibilizzazione della popolazione e il coinvolgimento delle associazioni locali saranno parte integrante della strategia adottata.

Affrontare i dissesti idrogeologici

Oltre alla lotta contro gli incendi, Carriolo ha richiamato l’attenzione anche sulle problematiche legate ai dissesti idrogeologici. L’isola, per la sua conformazione e per gli eventi atmosferici estremi, è vulnerabile a frane e alluvioni. In questo contesto, il Direttore ha assicurato un impegno costante nel garantire il soccorso in condizioni meteo avverse, un aspetto che richiede preparazione e risorse adeguate.

La gestione delle emergenze legate ai dissesti richiede un’attenta pianificazione e un coordinamento stretto con le autorità competenti, affinché le risorse siano disponibili e pronte per gli interventi necessari in caso di emergenze. Carriolo ha ribadito la necessità di un approccio proattivo, anticipando le criticità in modo da tutelare la sicurezza dei cittadini.

Questo nuovo incarico per Agatino Carriolo si profila, quindi, come un’importante sfida, ma anche come un’opportunità per consolidare un sistema di protezione civile e di soccorso che possa rispondere alle numerose esigenze della popolazione siciliana. Un impegno che promette di essere intenso e volto a garantire standard di sicurezza sempre più alti.