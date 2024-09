Nuovo resort di lusso in Toscana: Auberge Resorts Collection pronta ad aprire le sue porte a Firenze

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’Auberge Resorts Collection, una catena di hotel di alta classe controllata dalla famiglia Friedkin, si prepara ad aprire un nuovo resort nelle vicinanze di Firenze. Questa struttura, un tempo un convento risalente al XVI secolo, è stata trasformata in un’esperienza di soggiorno di lusso, con servizi pensati per una clientela esigente. Con stanze che possono costare fino a 20.000 euro a notte, il resort promette un’esperienza unica e indimenticabile per i turisti e i viaggiatori.

La storia dell’edificio: dal collegio alla struttura di lusso

Origini storiche del convento

Situato in una zona panoramica alle porte di Firenze, il nuovo resort sorge sull’antico Collegio Alla Querce, un noto edificio del XVI secolo. Il nome “Alla Querce” si riferisce ai maestosi alberi di quercia che caratterizzano il parco circostante, offrendo un ambiente naturale di grande bellezza. Originariamente concepito come luogo di educazione, il collegio ha visto passare generazioni di studenti prima di essere abbandonato. La decisione di trasformarlo in un resort di lusso è stata motivata dal desiderio di preservare la sua storia mentre si amplia l’offerta turistica della regione.

La trasformazione in resort

La ristrutturazione ha rispettato l’architettura storica, preservando molti degli elementi originali ma integrando anche strutture moderne. Le camere del resort sono progettate per offrire il massimo comfort, con suite che spaziano da dimensioni generose a lussuose, garantendo una vista incredibile sulla campagna toscana e su Firenze. Questa combinazione di storia e modernità attrarrà non solo gli amanti del lusso, ma anche coloro che desiderano immergersi nella cultura e nella bellezza della Toscana.

Servizi di alta classe: lusso e benessere

Suite e stanze

Il resort offre un totale di sessantasei stanze, comprese diciassette suite, ognuna dotata di comfort esclusivi. Gli ospiti possono aspettarsi spazi ampi e arredamenti eleganti, con una particolare attenzione ai dettagli. Le camere sono dotate di tecnologia all’avanguardia e materiali di alta qualità per garantire un soggiorno confortevole e raffinato, mentre il design armonizza con l’atmosfera toscana.

Ristorazione e benessere

La proposta gastronomica del resort non è da meno: un ristorante di alta cucina presenta piatti gourmet da chef stellati. Gli ospiti possono anche gustare i loro pasti affacciati su splendidi panorami, rendendo ogni pasto un’esperienza memorabile. Oltre alla ristorazione, la struttura dispone di un centro fitness ben attrezzato, una spa per il totale relax e un bar a bordo piscina per momenti di svago e convivialità. L’idea è quella di creare un rifugio dove gli ospiti possono ricaricare le energie, ritrovare il benessere e godere delle bellezze naturali circostanti.

Un investimento di prestigio dei Friedkin in Toscana

Il ruolo della famiglia Friedkin

La famiglia Friedkin, nota per il suo investimento nel mondo del calcio con la Roma e recentemente anche con l’Everton in Inghilterra, ha una lunga storia nel settore dell’ospitalità di lusso. Con una selezione di hotel e resort di alto profilo già operativi in diverse località tra cui Stati Uniti, Grecia, Francia e Londra, l’investimento in Toscana rappresenta un ulteriore passo nell’espansione della loro offerta.

Apertura prevista e impatto sul turismo

L’inaugurazione del resort è prevista per il 25 marzo, ma la struttura sembra già pronta per accogliere i turisti. Questo nuovo arrivo di lusso nei dintorni di Firenze sarà senza dubbio un ulteriore incentivo per attrarre visitatori di alto profilo nella regione, contribuendo alla crescita del settore turistico locale. Con la qualità dei servizi offerti e la bellezza del luogo, l’Auberge Resorts Collection si posiziona come una delle destinazioni più ambite per chi cerca un’esperienza esclusiva e raffinata in Toscana.