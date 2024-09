Nuovo sito per il Consorzio della Pesca di Leonforte Igp: un traguardo importante all’insegna della qualità

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Redazione

Il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte Igp ha fatto il suo debutto online con un nuovo sito web istituzionale, presentato presso la storica Fontana delle Ninfe – Granfonte a Leonforte. Questo progetto si inserisce in un percorso di valorizzazione e promozione del pregiato frutto tardivo siciliano. Con quasi tre anni di attività alle spalle, il presidente Domenico Di Stefano ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa per il consorzio, che rappresenta attualmente il 90% della produzione certificata di Pesca di Leonforte.

Importanza della presenza online per il consorzio

Un passo avanti per il consorzio

Domenico Di Stefano, presidente del consorzio, ha sottolineato quanto sia fondamentale per un ente giovane come il suo avere una presenza online significativa. “Questo sito non è solo una semplice piattaforma web, ma un potente strumento di marketing che consentirà di raggiungere un pubblico più ampio e di attirare consumatori interessati a prodotti di alta qualità.” Il consorzio, pur rappresentando una produzione di nicchia nel vasto panorama ortofrutticolo italiano, si pone come un vero e proprio gioiello da valorizzare.

Con oltre 600 tonnellate di produzione annua e 140 ettari coltivati, la Pesca di Leonforte Igp si distingue non solo per le sue caratteristiche organolettiche, ma anche per il suo impatto economico sul territorio. Il nuovo sito rappresenta una vetrina sulla quale il consorzio potrà mettere in risalto non solo i propri prodotti, ma anche la storia e la cultura legate alla produzione della pesca in questo angolo della Sicilia.

Un’opportunità per il territorio

Di Stefano ha inoltre evidenziato che la visibilità offerta dal sito web non sarà un beneficio solo per i produttori, ma per l’intero territorio di Leonforte. Attraverso contenuti informativi e promozionali, il consorzio punta a stimolare l’interesse verso questa specialità locale, creando un collegamento più forte tra il prodotto e il consumatore finale. “Siamo certi che questo strumento porterà un beneficio di visibilità anche a tutto il territorio,” ha concluso il presidente.

Il protocollo d’intesa per la valorizzazione della pesca

Un accordo strategico

Durante l’evento, il sindaco di Leonforte, Pietro Li Volsi, ha annunciato la firma del protocollo d’intesa denominato “insieme per la pesca di Leonforte”. Questo accordo mira a migliorare ulteriormente la collaborazione tra i produttori e le istituzioni locali, promuovendo strategie per valorizzare le produzioni e i prodotti del territorio. “Siamo pronti a procedere alla firma del protocollo,” ha dichiarato Li Volsi, sottolineando il potenziale che un simile accordo può avere nel sostegno alla crescita economica e sociale della comunità.

Attraverso il protocollo, il consorzio e il comune intendono lavorare in sinergia per garantire che la Pesca di Leonforte Igp continui a essere un simbolo di qualità e tradizione. Questo tipo di alleanza potrebbe rappresentare un modello replicabile anche in altre aree siciliane, dove le eccellenze agroalimentari possono beneficiare di un supporto organizzato e coordinato.

Sostenere l’economia locale

La Pesca di Leonforte Igp non è solo un frutto; è un elemento fondamentale per l’economia locale. Con i 18 soci produttori e confezionatori del consorzio che rappresentano quasi il totale della produzione di pesca, questo frutto tardivo si conferma come un’importante risorsa per il territorio, in grado di generare occupazione e di contribuire allo sviluppo sostenibile. La nuova visibilità offerta dal sito web e il supporto del protocollo d’intesa sono passi cruciali per garantire che questo tesoro culinario continui a prosperare.

Eventi futuri e celebrazione della pesca

La Sagra della Pesca di Leonforte Igp

Il consorzio non si fermerà con la presentazione del sito. L’evento clou della stagione si svolgerà il 5 e 6 ottobre a Leonforte, in occasione della Sagra della Pesca di Leonforte Igp. Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per celebrare la produzione locale, coinvolgendo non solo i produttori ma anche la comunità e i visitatori. Durante la sagra, i partecipanti potranno gustare piatti tipici e prodotti a base di Pesca di Leonforte, scoprendo così le versatili applicazioni culinarie di questo frutto unico.

La manifestazione offrirà anche spazi di confronto e discussione sulle tecniche di coltivazione e sulla storia della produzione della pesca nella regione. Sarà un’occasione per promuovere il prodotto in ambito nazionale e internazionale, contribuendo all’immagine di qualità e autenticità della Pesca di Leonforte Igp.

Il nuovo sito web e gli eventi in programmazione rappresentano un’importante opportunità per il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte Igp di consolidare il proprio ruolo nel mercato e di attirare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. Con queste iniziative, Leonforte si propone di diventare un punto di riferimento per gli amanti dei prodotti d’eccellenza e della cucina siciliana.