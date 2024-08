Nuovo teatro nel quartiere Nuovo Salario: un centro culturale per la comunità

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Redazione

Il quartiere Nuovo Salario si prepara a ricevere un importante spazio culturale con l’apertura di un teatro rinnovato, destinato a diventare un punto di riferimento per eventi e attività culturali locali. Questo progetto, frutto dell’iniziativa di un’associazione di professionisti e genitori, mira a riqualificare il teatro presente all’interno dell’istituto comprensivo Piaget-Majorana, rispondendo così a una significativa richiesta di spazi di incontro e aggregazione nella zona.

Un progetto collettivo per la comunità

Il teatro rinato del Nuovo Salario ha origine dall’impegno di un gruppo eterogeneo composto da artisti, docenti e genitori, riuniti sotto l’associazione Majorana. Tra i promotori dell’iniziativa spiccano Gabriele Linari e Gabriele Granito, entrambi attori esperti nel settore, che hanno attivato numerosi laboratori nelle scuole della zona. La loro idea di riqualificare il teatro, in collaborazione con Retake e il municipio III, è scaturita dalla percezione di uno spazio prezioso, finora riservato esclusivamente alla fruizione scolastica.

Linari ha espresso il concetto chiave di questo progetto con la frase: “Perché tenere un gioiello simile chiuso in una scuola?”. La proposta di aprire il teatro alla comunità ha raccolto l’attenzione della dirigente scolastica, Silvana Coniglio, e il favore del municipio III, che ha riconosciuto l’importanza di tale iniziativa per il quartiere. L’assessora Paola Ilari ha sottolineato il valore del progetto, evidenziando come l’assenza di spazi culturali accessibili rappresenti una lacuna nel tessuto sociale della zona. Con la firma di un protocollo d’intesa, il sogno di un teatro per la comunità ha finalmente preso forma e sarà disponibile per eventi e attività culturali dal venerdì pomeriggio alla domenica.

Stato dei lavori e prossime aperture

Attualmente, il teatro dell’istituto è in fase di ristrutturazione. Linari ha comunicato che l’aula magna è stata ridipinta, ma sono necessari ulteriori interventi per metterlo in sicurezza e garantirne la fruibilità. L’intento degli organizzatori è di inaugurare ufficialmente il teatro all’inizio di ottobre, creando un luogo di svago e incontro per tutti i cittadini. L’assessora Ilari ha ribadito l’importanza di questo progetto nel promuovere la scuola come un ambiente aperto al territorio, incarnando la filosofia delle scuole aperte, un’iniziativa attuata nel municipio per favorire il coinvolgimento dei cittadini.

In questo contesto, gli organizzatori si auspicano di ricevere un crescente numero di richieste per sostenere attività culturali, desiderosi di rendere il teatro un luogo dinamico e partecipativo. Ci si aspetta che la comunità risponda calorosamente a questo nuovo spazio, contribuendo così a riportare la cultura in primo piano nella vita di quartiere.

Il concetto di scuole aperte

Il progetto delle scuole aperte, di cui l’assessora Ilari ha accennato, è un’iniziativa promossa da Roma Capitale per affrontare la questione della povertà educativa. Attraverso questa programmazione, si mira a creare spazi condivisi nei quartieri, offrendo opportunità di apprendimento e socializzazione non solo per gli studenti ma anche per gli adulti e le famiglie. Nel bando del 2022/23, ben 114 scuole hanno partecipato, organizzando una varietà di corsi e laboratori, che spaziano dall’italiano per adulti alle attività artistiche e culturali come hip hop, ceramica e teatro.

Questa apertura delle scuole ai cittadini può costituire un’occasione straordinaria per costruire reti di collaborazione e sostegno reciproco all’interno delle comunità, proponendo momenti di aggregazione e scambio esperienziale. Le esperienze condivise possono non solo migliorare l’offerta formativa, ma anche rafforzare il senso di appartenenza e comunità, rendendo gli istituti scolastici veri e propri hub culturali.