Ultimo aggiornamento il 18 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Olivia Testa, nota per essere la figlia di Susanna Biondo e Rosario Fiorello, si appresta a vivere un momento cruciale della sua vita: il matrimonio con An Sperto Radice Fossati Confalonieri. Recentemente, i due hanno visitato la location della cerimonia a Venezia, accompagnati da Fiorello e dalla madre. Le pagine del settimanale Chi offrono uno sguardo approfondito su questo evento emozionante, svelando dettagli sulla coppia e sulla celebrazione in arrivo.

Un matrimonio da favola a Venezia

La città di Venezia, con il suo fascino ineguagliabile, è stata scelta come cornice per il matrimonio di Olivia Testa e An Sperto Radice Fossati Confalonieri, previsto per il prossimo ottobre. Durante il recente soggiorno, la famiglia ha approfittato dell’occasione per effettuare un’ultima visita alla location prescelta, in un’atmosfera di festa e spensieratezza. Le immagini catturate da Chi ritraggono momenti di affetto e gioia, evidenziando la sintonia tra i partecipanti.

Olivia, in dolce attesa, si prepara con emozione a questo nuovo capitolo, avvolta dall’affetto della sua famiglia allargata. La scelta di Venezia non è casuale: la città lagunare rappresenta un simbolo di romanticismo per eccellenza, perfetta per una celebrazione che promette di essere indimenticabile. La cerimonia si preannuncia caratterizzata da elementi di grande eleganza, in perfetta sintonia con il contesto storico e culturale della città.

Chi è An Sperto Radice Fossati Confalonieri

An Sperto Radice Fossati Confalonieri non è solamente il futuro marito di Olivia Testa, ma un uomo con una storia affascinante. Discendente di una delle più antiche famiglie della nobiltà milanese, An Sperto porta con sé un’eredità importante. Il suo profilo comunica una personalità dinamica e affascinante, descrivendosi come una persona “estremamente versatile, curiosa e piena di risorse”. Le sue esperienze nel campo del marketing e della comunicazione visiva gli hanno consentito di sviluppare un approccio professionale che punta sull’arte di raccontare storie efficaci.

Poco si sa della sua vita personale, in quanto sia An Sperto che Olivia tendono a mantenere riservata la loro relazione. Questa discrezione è lodevole, considerando il famoso legame di Olivia con Rosario Fiorello, uno dei volti più amati della televisione italiana. An Sperto vive a Milano e le sue competenze professionali lo vedono attivamente coinvolto in progetti che uniscono creatività e strategia. La scelta di vivere lontano dai riflettori evidenzia il desiderio della coppia di costruire una relazione solida, lontano dall’attenzione mediatica.

La famiglia allargata di Olivia Testa

Il legame di Olivia Testa con la comicità nazionale si riflette nelle sue relazioni familiari. Figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, Olivia ha sempre vissuto in un contesto in cui l’arte e lo spettacolo sono elementi centrali. La presenza del padre artistico durante questo momento della sua vita è un segno del forte legame che li unisce, nonostante il sangue. Fiorello ha più volte sottolineato che Olivia è “come una figlia per lui”, creando così un ambiente familiare ricco di affetto e supporto.

Olivia, attualmente occupata nel Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, si mostra determinata a realizzare il suo sogno di famiglia, costruendo una vita personale felice. Questo approccio equilibrato tra carriera e vita privata la posiziona come una figura ispiratrice per le nuove generazioni, rappresentando una donna in grado di perseguire le proprie ambizioni senza sacrificare i legami affettivi.

In attesa dell’inizio di una nuova avventura con An Sperto, la famiglia Testa-Biondo-Fiorello si prepara a vivere un matrimonio che sarà senza dubbio memorabile, celebrando l’amore e la gioia in uno dei luoghi più belli del mondo.