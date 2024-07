Onda Pride: Le città si animano a favore dei diritti Lgbtqi+

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Milano: Un’edizione del Milano Pride all’insegna dell’inclusione

Il cuore del Pride a Milano

Decine di migliaia di persone affollano le strade di Milano, dirigendosi verso l’Arco della Pace, pronto ad accogliere non solo la folla festante ma anche le istituzioni. Tra i partecipanti, spiccano il carro del Pd con Elly Schlein, esponenti del M5s, della Cgil e dei Sentinelli. L’apertura del corteo è caratterizzata da un gruppo di cargo bike, frutto della collaborazione tra Cig Arcigay Milano e la comunità ciclistica locale. Un’insolita presenza è quella del finto cardinale, ironicamente vestito con gli abiti cardinalizi, che agita una bandiera del Vaticano con la scritta “frociaggine”, in polemica con le dichiarazioni papali sui seminaristi omosessuali.

Dichiarazioni a sostegno

Lasegretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sottolinea l’importanza della giornata per i diritti LGBTQ+, ribadendo la necessità di leggi contro l’omotransfobia e a favore del matrimonio egualitario. La marcia del pride si trasforma in un momento di unione e visibilità per combattere le discriminazioni quotidiane.

Contestazioni e riflessioni

Marina Berlusconi viene criticata per non supportare in modo sufficiente i diritti delle minoranze, mentre Elly Schlein esprime preoccupazione per l’indietro passo dell’Italia nella classifica dei diritti Lgbtqia+ durante il governo Meloni. La mancanza di menzioni sull’identità di genere e orientamento sessuale nella dichiarazione finale del G7 è vista come un regresso preoccupante.

La mobilitazione dell’Onda Pride

In sette città italiane, l’Onda Pride giunge per celebrare il Pride Month, con l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone Lgbtqi+. Diverse città come Bari, Cagliari, Napoli, e altre, si preparano a ospitare cortei colorati e impegnati, pronti a gridare al mondo l’importanza dell’inclusione e della parità.

La voce dell’Arcigay

Il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzani, critica aspramente le politiche messe in atto dal governo e dalla maggioranza attuale, definendole pericolose e antidemocratiche. La presidente del Consiglio è chiamata a responsabilità su presunte simpatie fasciste all’interno del suo partito, mentre il ddl Sicurezza viene criticato per i toni repressivi e anti-democratici che porta con sé.

Una giornata di orgoglio e protesta

Mentre l’Onda Pride scorre attraverso le città italiane, l’entusiasmo e la determinazione a favore dei diritti delle persone Lgbtqi+ si fanno sempre più forti. Un richiamo all’unità, alla solidarietà e alla lotta per una società più accogliente e inclusiva.

