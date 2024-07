Ondata di caldo provoca blackout ad Ancona e provincia.

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Ancona e provincia si trovano oggi al centro di un’emergenza elettrica a causa dell’ondata di caldo eccezionale. Il sospetto è caduto sull’ospedale pediatrico Salesi, dove i generatori di corrente non hanno retto durante il black out, lasciando le sale operatorie e i degenti senza luce.

INTERVENTO IMMEDIATO DEI VIGILI DEL FUOCO

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso presso l’ospedale Salesi di Ancona. Le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e di Osimo hanno lavorato incessantemente per fornire supporto al personale medico e infermieristico. L’obiettivo è garantire il benessere delle persone presenti nella struttura, con particolare attenzione allo spostamento dei piccoli degenti, inclusi neonati in incubatrice.

GARANZIA DI ASSISTENZA IN EMERGENZA

L’azione coordinata delle squadre dei vigili del fuoco ha assicurato un’assistenza pronta ed efficace al personale ospedaliero e ai pazienti. La situazione critica generata dal *black out ha richiesto un intervento rapido e organizzato per garantire la continuità delle cure e la sicurezza di tutti.*

STUDIO SULLA RESISTENZA ELETTROMEDICALE

Il *black out presso l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona solleva interrogativi sulla resilienza elettromedicale delle strutture sanitarie in situazioni di emergenza. Situazioni come queste enfatizzano l’importanza di piani di emergenza ben strutturati e testati per fronteggiare crisi impreviste e proteggere la salute dei pazienti.*