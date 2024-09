Open day a Roma: scopri le nuove soluzioni abitative di Aurelia New Living il 28 e 29 settembre

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Inizia il countdown per l’open day di Aurelia New Living, un evento imperdibile per chi è alla ricerca della casa perfetta nel cuore verde di Roma. Sabato 28 e domenica 29 settembre, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare un progetto residenziale all’avanguardia. Questa manifestazione offrirà un’esperienza personalizzata, con la possibilità di visitare appartamenti campione e scoprire le opzioni di personalizzazione disponibili.

Open day di Aurelia New Living: date e dettagli

Date e orari dell’evento

L’open day di Aurelia New Living si svolgerà il 28 e 29 settembre, dalle 10:00 alle 18:00, presso lo showroom situato in via della Vignaccia, 45. Questo sarà un momento unico per interagire direttamente con il team di progettazione responsabile del complesso, che rivelano le ultime novità in fatto di spazi abitativi. Durante l’evento, saranno disponibili tour guidati degli appartamenti, dove i visitatori potranno esplorare a fondo la disposizione e le finiture di alta qualità.

Un’esperienza coinvolgente

L’apertura della struttura consentirà agli interessati di approfondire il proprio interesse verso le nuove soluzioni abitative. Presso la sede, sarà possibile visitare un appartamento campione e accedere al cantiere, permettendo così di ammirare le favolose viste panoramiche che si possono godere dalle logge e dai terrazzi. Inoltre, la presenza di un architetto esperto darà a ogni futuro acquirente la possibilità di valutare varie opzioni di personalizzazione, rendendo l’intero processo di scelta decisamente su misura.

Il progetto Aurelia New Living: un’abitazione esclusiva

Caratteristiche del complesso

Aurelia New Living si distingue per la sua progettazione innovativa nel contesto romano. Composto da dieci edifici di cinque piani, il complesso è inserito in un’ampia area verde, garantendo così un’esperienza abitativa tranquilla e rigenerante. Ogni dettaglio delle abitazioni è stato artigianalmente curato per garantire comfort e una soluzione abitativa di alto livello.

Wellness park: un valore aggiunto

Al centro di questo progetto residenziale vi è il wellness park condominiale, concepito per migliorare la qualità della vita dei residenti. Questo spazio è dotato di numerosi servizi, tra cui percorsi fitness, aree giochi per bambini, zone dedicate agli animali domestici e una sala polifunzionale circondata da un giardino. Questi elementi offrono un contesto ideale per riunioni, attività sportive e piccole celebrazioni.

La piscina: un lusso esclusivo

Design della piscina

Una delle novità più attese è senza dubbio la piscina a sfioro, progettata per integrarsi perfettamente all’interno del wellness park. Questo elemento rappresenta non solo un lusso per gli abitanti, ma anche un’opportunità di relax e svago, senza la necessità di uscire dal proprio contesto abitativo. La piscina sarà progettata in modo da mantenere l’armonia con il paesaggio circostante, contribuendo a rendere l’intera area un rifugio straordinario nei momenti di svago e relax.

Condizioni d’uso e accessibilità

L’uso della piscina sarà riservato esclusivamente ai residenti di Aurelia New Living, garantendo privacy e un’atmosfera di esclusività. Questo approccio offre una dimensione di lusso, in sintonia con la filosofia del progetto di promuovere un ambiente di vita di alta qualità.

Servizi pensati per il benessere dei residenti

Comfort e sicurezza

Vivere a Aurelia New Living significa beneficiare di una serie di servizi realizzati per soddisfare le esigenze della vita moderna. Tra queste, la portineria con gestione delle consegne tramite locker, l’accessibilità garantita dei parcheggi sotterranei e sistemi di videosorveglianza attivi, per una maggiore tranquillità.

Attenzione alla sostenibilità

Un altro aspetto distintivo del progetto è l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Aurelia New Living è stato concepito con una particolare attenzione all’efficienza energetica, che non solo contribuisce al benessere degli abitanti, ma favorisce anche una significativa riduzione dei consumi durante la vita dell’edificio. Questo approccio proattivo alle tematiche sostenibili rappresenta una scelta consapevole per chi desidera abitare in un ambiente responsabile e rispettoso delle risorse naturali.

Come partecipare all’open day

Modalità di registrazione

Per partecipare all’open day, si consiglia di registrarsi tramite il sito ufficiale di Aurelia New Living, selezionando l’orario preferito per la visita. Questo procedimento semplificherà l’esperienza per tutti i partecipanti, garantendo un’accoglienza fluida e senza intoppi.

Ulteriori informazioni

Per qualsiasi chiarimento o domanda riguardante il progetto e l’evento, è possibile contattare direttamente il team di Aurelia New Living attraverso il sito ufficiale o telefonicamente. L’iniziativa è promossa da Techbau Engineering and Construction, in collaborazione con Compagnia Immobiliare Italiana, rappresentando una proposta d’avanguardia nel panorama immobiliare romano.