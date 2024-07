Operaio di Sassari muore a causa di un incidente lavorativo

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una tragedia ha colpito un operaio di 46 anni originario di Sassari, che è deceduto all’ospedale Brotzu di Cagliari a causa di un grave incidente sul lavoro. L’uomo, impegnato in un cantiere a Santadi nel Sulcis, è stato colpito da una grossa chiave inglese che gli è caduta sul petto, causandogli un arresto cardiaco fatale.

L’INCIDENTE FATALE

Durante i lavori per la posa di un tubo per la corrente elettrica, l’operaio è stato tragicamente colpito dall’impatto della chiave inglese sul suo petto. I colleghi, prontamente intervenuti, hanno allertato il pronto soccorso chiamando il 118. L’Elisoccorso è giunto sul luogo dell’incidente e ha trasportato immediatamente il lavoratore all’ospedale Brotzu di Cagliari.

INTERVENTO INUTILE

Nonostante i tempestivi soccorsi e l’intervento dei medici, purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare: il suo cuore non ha retto all’evento traumatico e ha cessato di battere una volta giunto al pronto soccorso.

INDAGINI IN CORSO

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri della Compagnia di Carbonia e gli esperti dell’Asl specializzati negli infortuni sul lavoro, stanno attualmente impegnati nella ricostruzione dell’accaduto. Gli investigatori lavorano per comprendere appieno la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità in merito alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La notizia della morte dell’operaio ha scosso il mondo del lavoro e dei sindacati, sollevando il tema fondamentale della sicurezza nei cantieri e dell’importanza di misure preventive efficaci per evitare simili tragedie in futuro.

