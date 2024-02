Operazione antidroga a Bologna: 20 arresti e sequestro di cocaina

Maxi Operazione Antidroga a Bologna: Smantellata Rete di Spaccio

La squadra mobile di Bologna, sotto il coordinamento della Procura, ha portato a termine una vasta operazione antidroga che ha permesso di smantellare una rete di trafficanti responsabili di rifornire di cocaina i pusher attivi nelle zone di Bolognina, Corticella e Borgo Panigale. Questa organizzazione criminale era composta da gruppi di individui di origine marocchina.

Durante l’operazione, sono state eseguite ben diciannove misure cautelari. Le indagini hanno rivelato un collegamento con un caso di accoltellamento: uno degli indagati ha aggredito un potenziale concorrente per il controllo di una piazza di spaccio. Complessivamente, sono state arrestate in flagranza di reato venti persone e sono stati sequestrati un chilo di cocaina, circa 20 di hashish e 35mila euro in contanti.

Massiccio Impiego di Forze dell’Ordine e Unità Specializzate

L’operazione ha coinvolto oltre un centinaio di agenti della polizia, unitamente alle pattuglie del reparto prevenzione crimine, del reparto volo e alle unità cinofile, nonché agli specialisti della scientifica. Questo imponente dispiegamento di risorse ha permesso di contrastare efficacemente il traffico di droga nella zona e di arrestare numerosi soggetti coinvolti nella rete di spaccio.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso la questura di Bologna.

Conclusioni

L’operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Bologna ha rappresentato un duro colpo per il traffico di droga nella città, consentendo di smantellare una pericolosa rete di spacciatori e di sequestrare ingenti quantità di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’impegno e la professionalità delle forze dell’ordine hanno contribuito a garantire maggiore sicurezza e legalità sul territorio, dimostrando la determinazione nel contrastare il fenomeno della droga e della criminalità organizzata.

