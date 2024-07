Operazione di polizia a largo raggio contro il favoreggiamento della prostituzione

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

Nell’ombra della notte, 27 province italiane si sono svegliate sotto il vigore di una massiccia operazione di polizia giudiziaria volta a contrastare il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione. Più di 400 operatori della Polizia di Stato hanno preso parte all’azione, guidati dallo SCO .

In numerose città italiane, tra cui Milano, Roma, Napoli e Bari, si è intensificato il controllo sui luoghi frequentati da individui appartenenti a organizzazioni criminali straniere, soprattutto di origine cinese, dedite al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, spesso coinvolgendo anche minorenni. Le autorità non si sono limitate a sorvegliare le strade, ma hanno esteso controlli e perquisizioni ad appartamenti privati ed esercizi pubblici.

Gli investigatori, con l’aiuto delle Squadre Mobili, hanno individuato appartamenti e locali pubblici dove si celavano attività di prostituzione camuffate da servizi professionali inesistenti, in particolare nel settore estetico e del benessere. Queste attività illecite venivano pubblicizzate online attraverso siti web e piattaforme di messaggistica dedicate, alimentando così un mercato nascosto e pericoloso.

1. Polizia di Stato: Si tratta del principale corpo di polizia italiano responsabile della sicurezza pubblica e dell’ordine interno. È una delle forze dell’ordine più importanti in Italia, coinvolta in varie operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e alla criminalità comune.

2. SCO (Servizio Centrale Operativo): È il coordinamento centrale delle attività di polizia italiana, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione di operazioni di polizia su larga scala, come quella descritta nell’articolo.

3. Milano, Roma, Napoli e Bari: Sono importanti città italiane coinvolte nell’operazione di contrasto al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Ognuna di esse è un centro urbano significativo per l’Italia, con una sua storia, cultura e importanza politico-economica.

