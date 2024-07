Operazione ‘Molecola’ della Guardia di Finanza: La scoperta delle tonnellate di precursori di droga a Malpensa

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa hanno individuato un carico sospetto, capace di produrre oltre 63 milioni di pasticche di Mdma, meglio conosciuta come Ecstasy. Questo ritrovamento potenzialmente devastante potrebbe inondare il mercato delle droghe sintetiche europeo, con profitti illegali stimati in oltre 630 milioni di euro. Questa è la cronaca dell’Operazione ‘Molecola’ condotta dalla Guardia di Finanza di Varese presso l’aeroporto di Malpensa.

Le spedizioni provenienti dalla Cina, intercettate alla Cargo City dell’Aeroporto di Malpensa, hanno sollevato dubbi e preoccupazioni tra le autorità competenti. I finanzieri hanno individuato confezioni sigillate che destavano sospetto, contenenti granelli di polvere bianca e scaglie giallastre, ben lontane dalla descrizione fornita per l’importazione. Questo ritrovamento, avvenuto nell’ambito dell’Operazione ‘Molecola’, ha messo in luce la presenza di un traffico illecito di enormi proporzioni, con potenziali conseguenze di vasta portata sul mercato delle droghe sintetiche europeo.

1. Cina: Paese asiatico noto per la produzione e l’esportazione di una vasta gamma di beni. Nell’articolo, la Cina è citata come luogo di provenienza di un ingente flusso di spedizioni contenenti precursori di droga, intercettate presso l’aeroporto di Malpensa.

2. Malpensa: Aeroporto internazionale situato vicino a Milano, in Italia. È il principale scalo aeroportuale della regione e uno dei più trafficati del paese. Nel testo, Malpensa è il luogo in cui sono state intercettate le spedizioni sospette contenenti precursori di droga provenienti dalla Cina.

3. Fiamme Gialle: Nome con cui sono comunemente conosciute le Guardia di Finanza, un corpo di polizia italiano adibito al controllo economico-finanziario. Nel testo, le Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa hanno individuato il carico sospetto proveniente dalla Cina.

4. Ecstasy (Mdma): Sostanza psicoattiva con effetti stimolanti e allucinogeni, comunemente conosciuta come Ecstasy. Nel testo, si fa riferimento a un carico capace di produrre oltre 63 milioni di pasticche di Mdma intercettato a Malpensa.

5. Operazione ‘Molecola’: Nome dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Varese presso l’aeroporto di Malpensa, che ha portato alla scoperta del traffico di precursori di droga provenienti dalla Cina.

L’articolo evidenzia dunque un’importante operazione delle forze dell’ordine italiane per contrastare il traffico di droga proveniente dalla Cina attraverso l’aeroporto di Malpensa. Le cifre coinvolte e il potenziale impatto sul mercato delle droghe sintetiche europeo sottolineano la gravità e l’entità del fenomeno, mettendo in luce l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.