“Optimagazine: le ultime news, video e notizie italiane e internazionali”

I Gormiti tornano in TV con una nuova serie live action

I Gormiti, i famosi guerrieri creati da Leandro Consumi per la linea di giocattoli GIG, stanno per fare il loro ritorno in televisione in una veste completamente nuova. Il Gruppo Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi, ha realizzato un reboot della serie animata di successo, che vedrà i Gormiti protagonista di nuove avventure emozionanti. La serie, intitolata “Gormiti – The New Era”, sarà distribuita il prossimo autunno e sarà composta da due stagioni, ognuna con 10 episodi.

Una serie ad alto budget che unisce effetti CGI e personaggi reali

“Gormiti – The New Era” è una serie ad alto budget che combina effetti CGI e personaggi reali. Le avventure dei Gormiti saranno portate sullo schermo in live action, con combattimenti spettacolari e scenari straordinari. La serie promette di offrire un’esperienza visiva coinvolgente e emozionante per i fan di lunga data e per i nuovi spettatori.

La trama e il cast di “Gormiti – The New Era”

La trama di “Gormiti – The New Era” ruota attorno a quattro ragazzi della Terra, scelti per diventare i protettori del regno fantastico di Gorm. Ognuno di loro riceve un Gormita speciale, uno spirito guerriero leggendario, che li guiderà nel loro percorso di crescita. La serie segue le loro avventure mentre cercano di proteggere Gorm dalle forze del male.

Il cast di “Gormiti – The New Era” è composto da giovani talenti internazionali. I protagonisti della serie sono Millie Fortunato Asquini nel ruolo di Skye, Federico Cempella nel ruolo di Zane, Robel Tesfamichael nel ruolo di Glen, Francesco Bertozzi nel ruolo di Carter e Claire Palazzo nel ruolo di Myridell. La regia della serie è curata da Mario Parruccini.

Con il suo mix unico di effetti speciali, personaggi reali e avventure emozionanti, “Gormiti – The New Era” promette di conquistare il cuore dei fan di tutte le età. Non vediamo l’ora di vedere i Gormiti tornare in azione e di immergerci nel loro mondo fantastico una volta di più.

About The Author