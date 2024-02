Oscar: Jimmy Kimmel parodia Barbie nel trailer comico

Jimmy Kimmel presenta il trailer-parodia di Barbie per gli Oscar

Jimmy Kimmel, il presentatore degli Oscar di quest’anno, ha creato un trailer-parodia del film di Greta Gerwig utilizzando Barbie come protagonista. L’obiettivo è invitare gli spettatori a sintonizzarsi sulla serata degli Oscar, che si terrà il 10 marzo e che assegnerà i premi più prestigiosi del cinema.

Un viaggio comico verso Hollywood

Nel trailer, Jimmy Kimmel, vestito elegantemente, si perde per strada e non sa come arrivare a Hollywood. Helen Mirren presta la sua voce fuori campo per narrare la storia di questo “idiota” che si smarrisce nel suo viaggio. Jimmy bussa alla porta di una casa di Barbie, dove viene accolto da Kate McKinnon nel ruolo di una stravagante Barbie. McKinnon offre a Jimmy di accompagnarlo in un itinerario che passa per luoghi iconici degli Stati Uniti, che si trasformano in poster dei dieci film in corsa per gli Oscar.

Battute comiche e autoironia

Durante il trailer, America Ferrera fa una revisione del suo monologo degli Oscar, ricordando a Jimmy Kimmel che condurre gli Oscar è praticamente impossibile. Ferrera sottolinea che se tutto va bene, nessuno dice nulla, ma se qualcosa va male, la colpa ricade tutta sul presentatore. Ryan Gosling appare alla fine del trailer e fa una battuta sul fatto che Greta Gerwig ha già vinto l’Oscar per la regia, ma viene corretto dagli altri che gli fanno notare che Gerwig non è nemmeno candidata. Gosling reagisce urlando a squarciagola. Il trailer si conclude con Helen Mirren che ricorda che lo spettacolo degli Oscar quest’anno andrà in onda prima del solito, alle 16:00 a Los Angeles (tre ore più tardi a New York) sulla ABC.

Questo trailer-parodia è un modo divertente per promuovere la serata degli Oscar e coinvolgere il pubblico. Jimmy Kimmel, con la sua autoironia e il suo umorismo, si prepara a presentare una delle notti più importanti per il mondo del cinema. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà questa edizione degli Oscar.

