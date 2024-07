Ostia, richiesta di sgombero per l’ex colonia Vittorio Emanuele: polemica politica sul degrado

Ultimo aggiornamento il 31 Luglio 2024 by Redazione

La questione del degrado urbano a Ostia continua a sollevare animati dibattiti politici e sociali. La Lega esprime una forte opposizione ai progetti della giunta comunale, che prevede l’utilizzo dell’ex colonia Vittorio Emanuele come centro di accoglienza, sottolineando la necessità di restituire l’edificio alla cittadinanza per il rilancio economico e turistico della zona.

Il degrado dell’ex colonia Vittorio Emanuele

Un patrimonio dimenticato

L’ex colonia Vittorio Emanuele, un complesso edilizio storico che affaccia sul lungomare di Ostia, è da anni abbandonato e in stato di degrado. Originariamente concepito per ospitare famiglie durante le vacanze estive, oggi l’edificio versa in condizioni precarie, con evidenti segni di danno dovuti al tempo e all’incuria. Attualmente sono circa 47 stranieri a occupare lo stabile, un fatto che ha destato preoccupazione e indignazione.

I rappresentanti della Lega, tra cui Fabrizio Santori e Monica Picca, hanno espresso il loro disappunto, parlando di una “invasione barbarica” e di uno “scempio” del territorio causato dalla gestione della sinistra. Secondo loro, la situazione attuale rappresenta un attacco alla libertà e ai diritti dei cittadini romani, che hanno diritto a vivere in un ambiente pulito e sicuro.

Storia e rilevanza culturale

Il passato dell’ex colonia è di grande importanza, non solo per il suo valore architettonico ma anche per il significato storico e culturale che rappresenta per la comunità locale. Acquisita nel corso degli anni, la struttura ha potuto ospitare generazioni di romani e turisti, diventando parte integrante della tradizione di Ostia. Tuttavia, la sua attuale condizione è in netto contrasto con il desiderio di valorizzazione e recupero del patrimonio storico che molti cittadini auspicano.

Negli ultimi anni, diversi tentativi di ristrutturazione sono stati avanzati, ma non hanno mai trovato attuazione. L’inadeguatezza delle risorse impiegate e la scarsità di iniziative pubbliche hanno portato a un progressivo deterioramento dell’immobile, alimentando la percezione di abbandono tra i residenti.

Il progetto della giunta Gualtieri

Una controversa proposta di accoglienza

In contrasto con le richieste della Lega, la giunta comunale, guidata da Roberto Gualtieri, ha proposto di trasformare l’ex colonia Vittorio Emanuele in un centro di accoglienza sociale. Questo piano fa parte di un più ampio progetto che include la creazione di otto centri di ricovero per senzatetto in tutta la città, finanziato attraverso il Pnrr .

Tale proposta ha sollevato accese discussioni all’interno del Consiglio Comunale. La Lega ha espresso un forte dissenso, bocciando un ordine del giorno che prevedeva la valorizzazione dell’area per progetti più in linea con le necessità turistiche ed economiche di Ostia. Secondo i membri della Lega, la giunta ha scelto una strada che non rispetta il contesto sociale, ignorando le reali esigenze dei cittadini e ricorrendo a soluzioni che considerano inaccettabili.

Il rischio di ‘favelizzazione’

I rappresentanti della Lega parlano di “favelizzazione” del territorio, esprimendo timori riguardo alla creazione di aree di degrado in una città già provata da problemi di sicurezza e insicurezza. Santori, Picca, Politi e Mambor hanno definito le scelte della giunta come “mosse politiche” destinate a rispondere a ideologie lontane dalle necessità pratiche dei residenti attraverso una gestione responsabile delle risorse pubbliche.

In sintesi, il dibattito sull’ex colonia Vittorio Emanuele si configura come un emblematico esempio delle tensioni politiche in atto, evidenziando la complessità delle sfide che deve affrontare Ostia nella sua evoluzione e nel suo sviluppo futuro.