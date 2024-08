Our Films: la nuova casa di produzione fondata da Mario Gianani e Lorenzo Mieli

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2024 by Redazione

La nascita di Our Films segna un nuovo capitolo nella carriera di Mario Gianani e Lorenzo Mieli, i due noti produttori che, dopo la loro uscita da Fremantle, si sono uniti per dare vita a una società di produzione all’avanguardia. Questa nuova avventura, nata all’inizio dell’anno con sede a Roma, è già in fermento grazie a un accordo di co-produzione con Fremantle e a una significativa partecipazione del gruppo francese Mediawan. L’obiettivo di Our Films è chiaro: mettere a disposizione degli artisti gli strumenti necessari per realizzare e distribuire le loro opere con la massima libertà creativa.

La nascita di Our Films e l’ingresso nel gruppo Mediawan

Un legame strategico con Mediawan

Our Films ha recentemente ufficializzato il proprio ingresso nel gruppo Mediawan, il principale studio indipendente europeo nel settore dei contenuti audiovisivi. Questa collaborazione rappresenta un passo strategico, in quanto Mediawan opera in 13 paesi e vanta una vasta gamma di produzioni di successo. Grazie a questa partnership, Our Films punta a rafforzare la propria posizione nel mercato europeo e a realizzare opere che possano competere a livello internazionale. Mario Gianani e Lorenzo Mieli, forti di esperienze pluriennali, intendono sfruttare questa sinergia per collaborare con talenti di spicco del panorama cinematografico europeo e mondiale.

Il focus sulla libertà creativa

Lorenzo Mieli e Mario Gianani, attraverso Our Films, hanno espresso l’intenzione di sostenere la visione artistica dei creatori, garantendo loro il controllo totale sui loro progetti. Questo approccio è essenziale per preservare l’integrità artistica, offrendo al contempo un supporto completo dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione. La strategia dell’azienda si concentrerà su lungometraggi, documentari e serie televisive, favorendo la collaborazione con registi emergenti e affermati, affinché possano esprimere al meglio la loro creatività.

Il passato di Gianani e Mieli: un’eredità di successi

Le esperienze precedenti

Mario Gianani e Lorenzo Mieli hanno accumulato una significativa esperienza nel panorama cinematografico italiano e internazionale. Mieli, ex amministratore delegato di Fremantle Italia, ha contribuito a dare vita a produzioni di richiamo come “È stata la mano di Dio” e “Bones and All”, entrambi acclamati dalla critica e premiati in vari festival. Gianani, dal canto suo, ha avuto un percorso parallelo, portando sul grande schermo opere di successo come “La mafia uccide solo d’estate” e “Le otto montagne”. Lavorare insieme è stata una conseguenza naturale per due professionisti il cui approccio sinergico ha portato a produzioni di grande impatto.

Collaborazioni famose

La coppia ha inoltre collaborato a progetti di grande rilevanza, tra cui le celebri serie “The Young Pope” e “L’amica geniale”. Queste opere hanno saputo conquistare il pubblico internazionale, affermando la loro reputazione all’interno dell’industria cinematografica. Le collaborazioni con registi di calibro come Paolo Sorrentino e Luca Guadagnino hanno permesso loro di affinare le proprie competenze, creando un’alleanza che si preannuncia fruttuosa anche per il futuro di Our Films.

I progetti futuri di Our Films al Festival di Venezia

Una presenza significativa alla Mostra del Cinema di Venezia 2024

Lorenzo Mieli sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 con tre progetti di rilevanza: “Queer” di Luca Guadagnino, “Maria” di Pablo Larrain e la serie “M” di Joe Wright. Tali opere sono attese con grande interesse e rappresentano un ulteriore passo verso la creazione di contenuti di qualità che caratterizzeranno l’attività di Our Films. Quest’anno, quindi, Venezia diventa un palcoscenico dove si riflette il talento e l’ambizione della nuova società di produzione.

L’importanza di un debutto riuscito

La partecipazione a uno dei festival di cinema più prestigiosi al mondo pone Our Films sotto i riflettori, offrendo così l’opportunità di affermarsi nel settore. Il debutto alla Mostra di Venezia con opere di alto profilo non solo offre visibilità, ma permette anche di entrare in contatto con un pubblico critico e appassionato, elemento cruciale per il futuro successo della casa di produzione.

In questo contesto dinamico e sfidante, Our Films si prepara a rivoluzionare il panorama audiovisivo, conquistando un posto di rilievo nel cuore della produzione culturale e cinematografica europea.