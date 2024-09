Palazzo Chigi promuove l’azienda Pinto al G7 Agricoltura di Siracusa: innovazione e sostenibilità al centro

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La Puglia si prepara a brillare al G7 Agricoltura di Siracusa, spinta dalla selezione della proposta progettuale dell’azienda agricola della famiglia Pinto di Mola di Bari. Questo importante incontro, in programma dal 21 al 29 settembre, rappresenta un’opportunità imperdibile per mettere in luce le best practice della regione, pioniere nell’innovazione agricola e nella promozione della Dieta Mediterranea.

L’impegno della famiglia Pinto: innovazione agricola e promozione della dieta mediterranea

Un nuovo spazio per eventi a Cozze

L’azienda Pinto non si limita a produrre cultivar di qualità, ma ambisce a diventare un faro di innovazione in agricoltura. La famiglia Pinto ha in programma l’apertura di una terza azienda a Cozze, concepita come uno spazio multifunzionale dove si darà ampio risalto alla Dieta Mediterranea. Questo progetto intende non solo divulgare i benefici di un’alimentazione sana e sostenibile, ma anche fornire un’opportunità per educare le nuove generazioni sull’importanza del cibo locale e della produzione sostenibile. La combinazione di spazi per eventi e attività didattiche consentirà di avvicinare il pubblico ai principi della dieta mediterranea, puntando tanto sulla salubrità quanto sulla sostenibilità.

La voce dell’imprenditore: necessità di cambiamento

Domenico Pinto, imprenditore e volto emblematico della tradizione agricola pugliese, ha ribadito l’importanza di vincere la sfida della competizione internazionale attraverso l’innovazione. “Dobbiamo impegnarci tutti”, ha dichiarato Pinto, sottolineando come sia fondamentale valorizzare il settore agricolo e migliorare la qualità della vita per coloro che lavorano nei campi. “Scelte strategiche nel campo agricolo possono non solo coinvolgere le nuove generazioni, ma anche favorire un investimento duraturo in un’agricoltura più consapevole e orientata verso il futuro.”

Il ruolo del CIHEAM di Bari: innovazione e ricerca

Un centro di formazione postuniversitaria e ricerca applicata

Il CIHEAM di Bari gioca un ruolo cruciale nell’innovazione agricola pugliese. Questo centro non solo offre formazione postuniversitaria, ma è anche attivo nella ricerca scientifica applicata e nella progettazione di interventi volti a supportare il territorio. La sinergia tra il CIHEAM e l’azienda Pinto è un esempio emblematico di come la ricerca e l’innovazione possano camminare di pari passo con le tradizioni locali.

Agrobiodiversità e sostenibilità: le tre parole chiave

La multifunzionalità, l’agrobiodiversità e la sostenibilità sono i concetti cardine che guidano l’operato dell’azienda Pinto. Queste parole chiave riflettono un approccio globale per affrontare le sfide odierne del settore agricolo. Con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come l’Intelligenza Artificiale, l’azienda punta ad ottimizzare i processi produttivi, preservando al contempo le risorse naturali e promuovendo forme di coltivazione più rispettose dell’ambiente.

Presentazione delle best practice a Siracusa

Presentazione multimediale al G7

Durante il G7 Agricoltura a Siracusa, verranno presentati vari contenuti legati alle best practice pugliesi. Tra questi, video interviste con la famiglia Pinto, in cui i protagonisti condivideranno le loro esperienze, e dettagli sui vari progetti in ambito agricolo. In aggiunta, il CIHEAM di Bari sarà presente, portando con sé i ricercatori che illustreranno le attività in corso nell’orto sperimentale della Tenuta Pinto, dedicato alla Dieta Mediterranea.

Voci del settore e sinergie tra i protagonisti

Saranno presenti anche esperti come Francesco Paolo Fanizzi dell’Università del Salento, e rappresentanti di associazioni come Confindustria e Terranostra. Ognuno di loro apporterà il proprio punto di vista, arricchendo il dibattito sulla direzione futura dell’agricoltura pugliese e il valore della cooperazione tra il mondo accademico e le imprese del settore.

Il G7 di Siracusa si conferma quindi come palcoscenico di esperienze e innovazioni che possono fare la differenza in un contesto agricolo sempre più competitivo e globale.