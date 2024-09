Pallone d’Oro 2024: Italia assente nella lista dei candidati, la selezione sorprende

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il Pallone d’Oro 2024, prestigioso premio calcistico assegnato ai giocatori più talentuosi della stagione, il 28 ottobre prossimo avrà luogo a Parigi. Quest’anno, la notizia più sorprendente è l’assenza di calciatori italiani dalla lista dei 30 candidati, un evento raro considerando le tradizioni calcistiche del paese. Dopo la presenza nel 2023 del centrocampista interista Nicolò Barella, l’assenza di rappresentanti nostrani desta preoccupazione e offre spunti di riflessione sullo stato attuale del calcio italiano.

Un annus horribilis per il calcio italiano

L’assenza dei calciatori italiani nei candidati al Pallone d’Oro

L’edizione 2024 del Pallone d’Oro, organizzata da France Football, segnala un momento critico per il calcio italiano. Per la prima volta dal 2003, la lista non presenta alcun calciatore della nazionale, un segnale preoccupante per un Paese che ha sempre visto almeno uno dei suoi giocatori tra i finalisti. La sfida della nazionale di quest’anno sembra riflettersi anche nei club, dove le performance dei calciatori italiani non hanno raggiunto lo scintillio degli scorsi anni.

Questo impoverimento di talenti non si limita solo alla selezione di questo prestigioso premio, ma si estende all’intero panorama calcistico nazionale. Da anni, le squadre italiane faticano a competere a livello europeo, evidenziato dalla mediocre prestazione nei tornei UEFA. L’assenza di talento sulle passerelle internazionali incide non solo sulla popolarità delle competizioni, ma anche sulla mentalità vincente che ha sempre contraddistinto il calcio italiano.

L’ineguagliabile legacy di Messi e Ronaldo

Un’altra novità significativa del 2024 è l’assenza di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dalla lista. Per oltre due decenni, entrambi hanno dominato la scena calcistica mondiale, raccogliendo un numero impressionante di riconoscimenti. L’assenza di queste due icone del calcio, che hanno avuto un impatto profondo sulle votazioni degli anni passati, rende l’assegnazione di quest’anno ancora più interessante. Questo vuoto nella lista offre spazio a nuove generazioni di calciatori, ma amplifica anche le vissute sfide del calcio italiano dove i giovani talenti sembrano scarseggiare.

Il fatto che la selezione di quest’anno preveda ben cinque giocatori di clubs italiani, tra cui il duo romanista Dovbyk e Hummels, suggerisce un tentativo di rilancio, ma al tempo stesso mette in risalto come la Serie A stia vivendo una transizione. Matt Hummels, recentemente approdato alla Roma, non ha ancora vissuto l’emozione di scendere in campo, rendendo l’associazione della squadra giallorossa al premio poco rappresentativa.

I finalisti del Pallone d’Oro 2024

Analisi dei candidati alla conquista del titolo

Entrando nel merito della lista dei candidati, il gruppo presenta nomi di spicco provenienti da vari campionati europei. Tra i favoriti figura l’attaccante Erling Haaland, in grande forma con il Manchester City. Anche il giovane Jude Bellingham ha mostrato prestazioni eccezionali con il Real Madrid. Altri candidati includono Emiliano Martinez dell’Aston Villa, che ha avuto un anno di grande successo, e Phil Foden, un altro astro dell’emergente squadra del Manchester City.

Inoltre, giocatori come Lautaro Martinez e Hakan Çalhanoğlu, rappresentando l’Inter, dimostrano che il talento italiano persiste, anche se non riesce a emergere nella corsa per il Pallone d’Oro. Le squadre italiane, pur avendo dei rappresentanti, sembrano lontane dalla vetta delle competizioni internazionali e dei riconoscimenti individuali, suggerendo la necessità per i club di valorizzare anche i giovani talenti. Con un panorama calcistico in continua evoluzione, il premio Pallone d’Oro del 2024 potrebbe segnare una nuova era per il calcio globale e le sue icone.