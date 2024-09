Pasquale Manna torna su TikTok dopo il sequestro del suo autosalone: vendita abusiva di auto in un cortile

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Pasquale Manna, noto tiktoker e venditore di automobili, ha fatto il suo ritorno sui social media con un video che segna una nuova fase della sua attività, nonostante le recenti problematiche legali. Dopo il sequestro del suo autosalone a Pozzo Nuovo, Napoli, da parte delle forze dell’ordine, Manna ha deciso di ricominciare a vendere veicoli, adottando un approccio controverso e potenzialmente illegale. In questo articolo, esploreremo la situazione attuale di Manna, le sue interazioni sui social e le implicazioni legali della sua condotta.

Il sequestro dell’autosalone e il ritorno sui social

La vicenda legale di Pasquale Manna

Negli ultimi giorni, Pasquale Manna è al centro di una polemica legata al sequestro del suo autosalone, situato in via Pozzo Nuovo, effettuato dai carabinieri. L’operazione ha avuto luogo in seguito a indagini che hanno rivelato diverse irregolarità nella gestione della sua attività di vendita di automobili. All’epoca del sequestro, Manna era assente, impegnato in un viaggio in Albania per controlli dentali, ma al suo ritorno ha prontamente ripreso a caricare contenuti sui social.

Il video di Pasquale Manna: un segnale di resilienza

Nel video condiviso su TikTok, Manna utilizza la frase “Rialzati, ricomincia e risplendi più che puoi” come sottofondo, un chiaro riferimento alla sua volontà di ripartire. Tuttavia, i follower hanno notato con attenzione questo cambio di rotta, iniziando a domandargli se la sua attività di vendita fosse proseguita nonostante i recenti eventi. In meno di poche ore dalla pubblicazione, le domande si sono moltiplicate nei commenti, evidenziando la preoccupazione e l’interesse dei suoi seguaci per la situazione legale e commerciale di Manna.

La nuova strategia di vendita: un cortile come autorimessa

Le modalità di vendita nella nuova location

Nonostante il sequestro del suo autosalone, Pasquale Manna ha optato per una strategia audace e controversa: la vendita di auto in un cortile condominiale. Questo locale, trasformato in una rimessa per la vendita abusiva di veicoli, ha suscitato l’attenzione di molti utenti sui social. Video e foto mostrano Manna intenti a presentare automobili con il suo consueto stile caratteristico, fatto di dialetto napoletano e urla per attirare potenziali acquirenti.

La reazione dei suoi follower e delle autorità

I follower di Manna non hanno tardato a notare questa nuova configurazione, esprimendo incredulità e confusione. Messaggi come “Hai cambiato autorimessa?” e “Un cortile condominiale adibito a concessionaria?” rivelano come gli utenti siano coinvolti e preoccupati per le implicazioni legali delle azioni di Manna. Le preoccupazioni emergono non solo dalla comunità online, ma anche dagli organi ufficiali. Infatti, il deputato Francesco Borrelli ha commentato la situazione su Twitter, sottolineando come “la cialtroneria non possa perdurare”. Le autorità sono ora vigili su questa nuova attività di Manna, il quale potrebbe affrontare ulteriori conseguenze legali.

Le implicazioni legali di una vendita abusiva

Le conseguenze di una vendita non autorizzata

La situazione di Pasquale Manna mette in evidenza le potenziali conseguenze legali di vendite non autorizzate di veicoli. La normativa italiana, infatti, richiede l’autorizzazione per l’esercizio di attività di vendita di auto. Il sequestro del suo autosalone è un chiaro segnale che le autorità non tollerano violazioni, ma Manna ha dimostrato di voler sfuggire alle restrizioni continuando nella sua attività, seppur in modo non conforme.

Possibili sviluppi futuri

Le azioni di Manna potrebbero comportare ulteriori indagini e possibili nuovi interventi da parte delle forze dell’ordine. La serie di eventi recente ha attirato l’attenzione non solo degli utenti di TikTok, ma anche delle autorità, le quali potrebbero decidere di intensificare i controlli su questo tipo di attività irregolari. È un momento cruciale per Manna, che si trova a un bivio tra il suo desiderio di riscatto sociale e le implicazioni legali delle sue azioni.

L’attenzione mediatica e la curiosità generale nei confronti della sua figura continuano a crescere, facendo di Pasquale Manna un personaggio emblematico della cultura contemporanea napoletana, sempre in bilico tra il pubblico ludibrio e la resilienza imprenditoriale.