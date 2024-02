Perla Vatiero del Grande Fratello: La difesa appassionata della sorella su Instagram

Nella recente puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero è stata al centro di un acceso confronto con il suo fidanzato Mirko Brunetti, in merito alla sua amicizia con Alessio, un altro concorrente del reality show. Nonostante la stretta vicinanza tra i due negli ultimi giorni, si tratta solamente di una sana amicizia.

La difesa accesa di Loana su Instagram

Loana, sorella di Perla, ha deciso di rompere il silenzio e prendere posizione a difesa della sua cara Perla, che è stata oggetto di critiche sia all’interno che all’esterno della Casa. Attraverso un post su Instagram, Loana esprime la sua delusione riguardo alla situazione, sottolineando che “giudicare una ragazza per il semplice fatto di ridere e scherzare con un ragazzo nel 2024 è surreale”. Mostra solidarietà verso la sorella, descrivendola come lucida e consapevole delle sue azioni, e difende il diritto di Perla di godersi l’esperienza al Grande Fratello come meglio crede, senza essere oggetto di critiche ingiustificate.