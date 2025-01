Petrucci protagonista a Marca by BolognaFiere: l’eccellenza dei surgelati alla 21ª edizione

Ultimo aggiornamento il 9 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

Roma, 8 gennaio 2025 – Petrucci, leader nel settore dei surgelati con sede a Roma, conferma la sua partecipazione alla 21ª edizione di Marca by BolognaFiere, l’evento di riferimento per la Marca del Distributore, che si svolgerà il 15 e 16 gennaio 2025 presso il quartiere fieristico di Bologna.

📍 Padiglione 29 – Stand C24

Marca by BolognaFiere: un appuntamento imperdibile per il private label

Marca by BolognaFiere si distingue come l’unico evento italiano dedicato esclusivamente alla marca commerciale, rappresentando un punto di riferimento per le aziende che operano nel settore del private label. Organizzata in collaborazione con ADM, l’Associazione della Distribuzione Moderna, la fiera si pone come un’occasione unica per produttori e buyer di incontrarsi e stringere nuove collaborazioni.

La visione di Petrucci: tradizione, innovazione e qualità

La partecipazione a questo prestigioso evento è una conferma dell’impegno di Petrucci nel promuovere prodotti di alta qualità, frutto della tradizione italiana unita a processi di innovazione. Durante la fiera, l’azienda presenterà una selezione della sua gamma di prodotti surgelati, pensati per soddisfare le esigenze delle principali catene distributive.

“Essere presenti a Marca by BolognaFiere è per noi un’occasione irrinunciabile per confrontarci con i protagonisti del settore e ribadire il nostro impegno verso la qualità e l’innovazione,” afferma il management di Petrucci.

Un’occasione per scoprire le novità di Petrucci

Tutti i visitatori sono invitati a scoprire le novità e i valori di Petrucci presso il Padiglione 29, Stand C24. Sarà un’opportunità per approfondire l’impegno dell’azienda verso un’offerta sempre più in linea con le richieste del mercato e per conoscere da vicino i prodotti pensati per il private label.

Per maggiori dettagli

Per ulteriori informazioni sulla fiera e sugli espositori, visitate il sito ufficiale di Marca by BolognaFiere:

www.marca.bolognafiere.it.