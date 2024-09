Pian di Sorrento: fiaccolata per il ritorno di Ethan, il bambino scomparso il 30 agosto

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Redazione

A Piano di Sorrento, una fiaccolata si svolgerà il 27 settembre alle ore 20:30, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla scomparsa di Ethan, il figlio di Claudia Ciampa, il quale è stato portato via dal padre secondo la denuncia della madre. Si sospetta che il bambino possa attualmente trovarsi negli Stati Uniti. L’evento avrà la partecipazione dei sindaci di tutta la Penisola Sorrentina e culminerà in piazza Cota, dopo un percorso che inizierà dalla Basilica di San Michele. La data è particolarmente significativa poiché coincide con la celebrazione della statua di san Michelino, un momento durante il quale la comunità invoca la protezione dell’Arcangelo sui bambini.

I dettagli della fiaccolata

Percorso e partecipazione

La fiaccolata, intitolata “Forte e chiaro“, si snoderà lungo le vie di Piano di Sorrento, partendo dalla storica Basilica di San Michele, un luogo di culto centrale e simbolico per la comunità locale. L’arrivo in piazza Cota rappresenterà un momento culminante, dove i partecipanti si uniranno in un gesto di solidarietà e speranza. Saranno presenti non solo i cittadini della zona, ma anche i sindaci dei comuni vicini, da Massa Lubrense a Vico Equense, evidenziando l’importanza e la serietà della situazione che sta colpendo la famiglia Ciampa. Questo evento non solo intende sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche rappresentare una forte dimostrazione di unità della comunità.

Significato della data scelta

La scelta del 27 settembre non è casuale. Questo giorno segna un momento di preghiera e invocazione di protezione sui bambini, durante la celebrazione della statua di san Michelino, un rito tradizionale che attira l’attenzione sulla sicurezza dei più piccoli. Durante la messa che precederà la fiaccolata, la comunità si raccoglierà in un atto di devozione collettiva, sperando che l’arcangelo Michele possa intercedere per il piccolo Ethan. Il legame tra il tributo a san Michelino e la causa per il ritorno di Ethan offre un forte messaggio simbolico, sottolineando quanto sia fondamentale la protezione dei bambini in situazioni familiari delicate.

Il messaggio di solidarietà di Claudia Ciampa

Appello alla comunità

Claudia Ciampa ha espresso un forte desiderio di mobilitare la comunità per sostenere la propria lotta per il ritorno del figlio. In un’intervista, ha dichiarato: “Nel giorno in cui chiediamo la protezione del nostro Santo patrono sui più piccoli, abbiamo organizzato questa fiaccolata per sensibilizzare le coscienze sulla vicenda del mio piccolo Ethan.” Le sue parole riflettono un appello alla solidarietà e un invito a tutti a unirsi in questo momento cruciale, affinché si possa far luce sulla difficile situazione del bambino.

Riconoscenza verso il supporto ricevuto

Claudia ha anche voluto ringraziare il parroco e le amministrazioni comunali per il supporto immediato ricevuto, evidenziando come l’intera comunità si sia mobilitata fin dall’inizio per aiutarla in questo difficile frangente. La presenza massiccia di persone alla Basilica di San Michele durante l’ultimo incontro, dove sono state espresse le speranze per Ethan, dimostra la coesione e il sostegno della comunità locale. Claudia ha invitato tutti a portare con sé un “segno di luce e di speranza“, sottolineando l’importanza di un messaggio positivo che possa chiarire la via verso la risoluzione di questo dramma familiare.

Il 27 settembre rappresenta dunque non solo una giornata di memoria e preghiera, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami all’interno della comunità, unita nel desiderio di riportare a casa un bambino scomparso.