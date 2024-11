Piazza Pia: inaugurazione il 20 dicembre, simbolo del Giubileo 2025

Ultimo aggiornamento il 15 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato con orgoglio che la nuova piazza Pia sarà inaugurata il prossimo 20 dicembre 2024, in tempo per accogliere il Giubileo 2025. Con il completamento del sottopassaggio e dei lavori di riqualificazione, questo spazio iconico si prepara a diventare il simbolo del Giubileo, offrendo a cittadini e pellegrini una nuova veste della città eterna.

I dettagli della nuova piazza Pia

I lavori di riqualificazione di piazza Pia, che copre una superficie di circa 7.000 metri quadrati, sono ormai giunti al termine. Secondo la direttrice dei lavori, è stata completata oltre la metà della posa dei sampietrini, mentre l’arredo urbano, comprese le nuove fontane, sarà pronto per il giorno dell’inaugurazione.

Durante la presentazione del Terzo Rapporto alla Città, il sindaco Gualtieri ha mostrato un video in anteprima che illustra il risultato finale, inclusi i dettagli del nuovo sottopassaggio che migliorerà la viabilità pedonale e stradale.

Cantiere al 95%: Roma corre contro il tempo

“Roma ce la sta facendo”, ha dichiarato Gualtieri, sottolineando come il cantiere sia ormai completato al 95%. L’impegno profuso dagli operai, insieme alla collaborazione tra istituzioni come il Governo, la Santa Sede e la Regione Lazio, ha permesso di rispettare i tempi nonostante le difficoltà.

“Abbiamo portato a termine tutte le opere previste, anche quelle che avremmo potuto stralciare. Roma avrebbe perso un’occasione e io ho deciso di non permetterlo,” ha aggiunto il sindaco, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al progetto.

Altre grandi piazze di Roma pronte per la riapertura

Non solo piazza Pia. In vista del Giubileo, molte delle grandi piazze di Roma, trasformate in cantieri a cielo aperto negli ultimi mesi, saranno finalmente riaperte:

Piazza Risorgimento sarà inaugurata il 23 dicembre 2024 .

sarà inaugurata il . Piazza San Giovanni , altra icona storica, sarà pronta per il 28 dicembre 2024 .

, altra icona storica, sarà pronta per il . Una porzione di piazza dei Cinquecento, nei pressi di Stazione Termini, sarà riaperta il 23 dicembre, con completamento previsto per il nuovo anno.

Anche il Ponte dell’Industria, interessato da interventi strutturali, vedrà la fine dei lavori entro dicembre, con riapertura al traffico prevista per gennaio 2025.

La trasformazione di Roma per il Giubileo

Il Giubileo 2025 rappresenta un’occasione unica per trasformare Roma in una città sempre più accogliente e funzionale. Ad oggi, sono stati avviati 610 interventi complessivi, di cui 416 direttamente nella Capitale, con ulteriori 200 opere finanziate dal Comune.

Oltre ai cantieri, si sta lavorando intensamente per preparare la città all’arrivo di milioni di pellegrini, senza trascurare le opportunità offerte dai fondi del Pnrr. “Si tratta di un processo imponente che sta cambiando il volto di Roma,” ha concluso Gualtieri.

Con il completamento di piazza Pia, la Capitale si prepara a vivere un Giubileo storico, celebrando la fede e l’arte in uno scenario rinnovato e degno della sua fama mondiale.