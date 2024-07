Pierpaolo Pretelli ritorna in tv: la sorpresa dell’artista e le anticipazioni social.

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Pierpaolo Pretelli, noto personaggio televisivo, si prepara per un nuovo e entusiasmante impegno televisivo, rivelando dettagli interessanti attraverso i suoi profili social. Insieme alla compagna Giulia, ha condiviso con i fan la gioia della prossima genitorialità, mantenendo ancora segreto il sesso del nascituro. L’estate di Pierpaolo sta assumendo sfumature uniche, tra pause di relax e debutti teatrali che lo porteranno in tour per l’Italia nei prossimi mesi.

L’annuncio social di Pierpaolo

Attraverso uno story su Instagram, Pierpaolo Pretelli ha annunciato con mistero il suo ritorno sul piccolo schermo. Con parole coinvolgenti, l’artista invita i suoi sostenitori a non perdere l’appuntamento imminente, creando un’attesa palpabile tra chi lo segue con affetto. In particolare, Pierpaolo svelerà tutte le novità riguardanti il suo prossimo progetto in una successiva storia, invitando il pubblico a essere presente per scoprire di cosa si tratta.

Il ritorno televisivo con Laura Barth

Presto sul canale Raidue, Pierpaolo Pretelli si unirà a Laura Barth per presentare “Fatti sentire, festival della musica emergente italiana”, in onda mercoledì 24 luglio alle 00:10. I fan dell’artista sono pronti a supportarlo in questa nuova avventura televisiva, confermando il crescente interesse nei confronti del carismatico Pierpaolo. Mentre si prepara per questo prossimo progetto, l’artista e la compagna stanno godendo di un periodo di relax ben meritato, in attesa di affrontare le sfide lavorative che li attendono a settembre.