Pigiama Run: Roma si prepara alla corsa benefica per i bambini malati di tumore il 20 settembre

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Pigiama Run, un evento carico di significato e solidarietà, si svolgerà il 20 settembre a Roma, nel suggestivo contesto di Piazza di Siena, all’interno di Villa Borghese. Questa corsa benefica, giunta alla sua sesta edizione, è organizzata dalla LILT e ha come obiettivo fondamentale raccogliere fondi per sostenere i bambini affetti da tumore e le loro famiglie. Gli partecipanti sono invitati a indossare un pigiama, per un momento di unità e per richiamare l’attenzione su una realtà difficile che tanti piccoli affrontano ogni giorno.

L’importanza della Pigiama Run

Una manifestazione che fa la differenza

La Pigiama Run non è solo un evento sportivo, ma un appuntamento che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori pediatrici. Ogni anno vengono diagnosticati centinaia di nuovi casi che colpiscono bambini in età pre-scolare e scolare, costringendoli a periodi prolungati di cura in ospedale, dove le ore passate in pigiama diventano una triste quotidianità. Attraverso questa manifestazione, i partecipanti hanno l’opportunità di mostrare la propria solidarietà in modo tangibile, contribuendo a un’iniziativa che promuove l’assistenza e l’accoglienza per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Un’altra delle finalità della corsa è quella di raccogliere fondi per finanziare progetti di accoglienza e assistenza, essenziali per quei bambini ed i loro genitori che si trovano a dover affrontare viaggi e permanenze lontano dalle loro città di origine. La LILT, attraverso questa iniziativa, non solo offre supporto psicologico e pratico, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita di chi si trova in situazioni di emergenza sanitaria.

Dettagli sull’evento: data, luogo e programma

Una corsa che unisce tutti in nome della solidarietà

La Pigiama Run si terrà il 20 settembre, dalle ore 17, presso Piazza di Siena a Villa Borghese. La manifestazione inizierà con la distribuzione dei pacchi gara e pettorali, un momento di grande entusiasmo che segna l’avvio di una serata all’insegna dello sport e della condivisione. La corsa vera e propria inizierà alle ore 19, quando gli iscritti potranno sfidarsi, camminare o correre lungo un tracciato di circa 1,6 km, con la possibilità di effettuarne fino a tre giri, per un totale di poco più di 5 km.

Il percorso è stato pensato per essere accessibile a tutti, e l’emozione di correre in pigiama offre un’esperienza unica ai partecipanti. Il tempo massimo di svolgimento dell’evento è fissato in 40 minuti, il che garantisce che anche i meno allenati possano partecipare e divertirsi. Ma la Pigiama Run non si limita solo alla corsa: è prevista un’area interamente dedicata all’intrattenimento con musica dal vivo, giochi per bambini e stand gastronomici, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Lista di partecipazione e vantaggi

L’evento prevede una capienza limitata, essendo fissato a 3.000 iscritti. Ogni partecipante riceverà un pettorale e un pacco gara contenente anche omaggi dei partner sponsorizzatori. Per chi si iscrive dopo il limite dei 3.000 partecipanti, sarà inviato un pettorale personalizzato via email da stampare. Inoltre, ogni iscritto avrà accesso a uno sconto del 20% per il parcheggio Saba in Piazza di Spagna, presentando il coupon fornito al momento dell’iscrizione.

Quest’iniziativa non è solo una corsa, ma un’opportunità per unire le persone in un messaggio collettivo di speranza e determinazione, dimostrando come la comunità possa unirsi per migliorare la vita di chi affronta una battaglia così difficile. La Pigiama Run rappresenta un momento importante nel calendario romano, un evento da non perdere per tutti coloro che desiderano contribuire a una causa nobile divertendosi.