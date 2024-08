Poiana ferita liberata dopo un mese di cure al Centro di recupero animali selvatici di Trento

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un episodio che ha commosso la comunità locale ha avuto come protagonista una poiana che, dopo essere stata ferita a causa di un impatto con cavi dell’alta tensione, è stata curata e liberata dal Centro di recupero animali selvatici di Trento. Questo centro, gestito dal Servizio Faunistico della Provincia autonoma di Trento, è dedicato alla riabilitazione di animali selvatici in difficoltà. La storia della poiana è un’importante testimonianza dell’impegno della provincia nella tutela della fauna selvatica.

La segnalazione e il recupero della poiana

L’allerta da un cittadino

La vicenda della poiana ha preso avvio grazie alla segnalazione di un cittadino che ha rinvenuto l’animale ferito nei campi di Avio. L’intervento tempestivo della Stazione forestale di Ala è stato determinante per il recupero del rapace. Questi professionisti, specializzati nella salvaguardia degli animali selvatici, hanno prontamente raggiunto il luogo segnalato e, dopo un attento lavoro di cattura, hanno trasportato la poiana al Cras di Trento.

La diagnosi veterinaria

Una volta giunta al Centro di recupero, la poiana è stata sottoposta a una visita veterinaria dettagliata. I medici hanno diagnosticato un grave trauma all’ala destra, un infortunio che faceva presupporre un impatto violento con i cavi elettrici. Le ferite riportate dall’animale hanno reso difficile il volo, ostacolando così la sua capacità di procurarsi il cibo. Senza l’approvvigionamento alimentare necessario, il rapace è apparso debilitato e in pericolo di vita.

Il percorso di guarigione della poiana

Il miglioramento delle condizioni di salute

Le condizioni di salute della poiana, inizialmente critiche, hanno cominciato a migliorare progressivamente grazie alle cure fornite dal personale del Cras. Grazie a un’attenta alimentazione e alla somministrazione di cure specifiche, il rapace ha riniziato a mostrare segni di recupero. Nel corso delle settimane, i veterinari e i biologi del centro hanno monitorato costantemente il suo stato, seguendo ogni evoluzione del quadro clinico.

L’autonomia alimentare e la liberazione

Con il passare del tempo, la poiana ha ripreso a cacciare cibo di propria iniziativa, mostrando così un evidente miglioramento della sua condizione fisica. Questo processo di riabilitazione è stato cruciale per garantire che l’animale potesse affrontare il suo reinserimento in natura. Una volta raggiunto un adeguato livello di autonomia, i responsabili del Cras hanno deciso di liberare il rapace nel luogo esatto in cui era stato ritrovato, permettendo così alla poiana di tornare al suo habitat naturale.

Le attività del Centro recupero animali selvatici di Trento

Un impegno costante per la fauna selvatica

Il Centro di recupero animali selvatici di Trento è un punto di riferimento per la fauna locale, accogliendo in media più di dieci animali al giorno durante i mesi estivi. Questa stagione è particolarmente intensa per il centro, poiché i nidiacei, ovvero i pulcini, spesso lasciano il nido prima del previsto e richiedono cure specializzate. Nonostante la maggiore attenzione rivolta ai giovani esemplari, il centro si occupa anche di adulti che hanno subito traumi di vario genere.

Traumi e incidenti frequenti

Le cause di ricovero più comuni includono gli impatti con vetrate, i tentativi di predazione da parte di animali domestici, oltre a collisioni con cavi metallici. Queste situazioni sono sempre più frequenti a causa del crescente degrado ambientale e dell’interazione con l’uomo. La storia della poiana, in particolare, evidenzia un problema diffuso: la necessità di una maggiore consapevolezza sulle problematiche legate alla fauna selvatica e un approccio responsabile per ridurre i rischi a cui sono esposti gli animali.

Il lavoro svolto dal Cras e dalla Stazione forestale di Ala continua a essere fondamentale per garantire la salute e la sicurezza della fauna selvatica nella Provincia autonoma di Trento.