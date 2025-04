Ponte di Pasqua e Pasquetta 2025 a Roma: idee wellness nelle strutture top tra sauna, piscina calda, massaggi

Ultimo aggiornamento il 17 Aprile 2025 by Emiliano Belmonte

A Roma, Pasqua e i ponti del 25 aprile e 1° maggio si trasformano in occasioni perfette per vivere esperienze di benessere urbano, tra SPA multisensoriali, massaggi rigeneranti e passeggiate nella natura.

A Roma primavera di benessere: percorsi tra SPA, massaggi e natura durante le festività

A Pasqua, Pasquetta e nei lunghi weekend del 25 aprile e 1° maggio, Roma cambia ritmo. Le giornate diventano più luminose e cresce il desiderio di rilassarsi, anche solo per qualche ora. Sempre più persone scelgono di prendersi cura di sé, optando per esperienze wellness che uniscono acqua, aromi, silenzio e movimento consapevole. Una pausa urbana che si trasforma in rigenerazione autentica.

V SPA all’Hotel Villa Pamphili: una pausa urbana tra vapori, silenzi e oli primaverili

All’interno dell’Hotel Villa Pamphili, tra le vie più tranquille della Capitale, nasce V SPA, un centro pensato per chi cerca benessere reale. Lo spazio, elegante e raccolto, unisce design contemporaneo e materiali naturali, con attenzione per ogni dettaglio, dal risparmio energetico alla privacy degli ospiti.

Il progetto è firmato da BF Wellness, gruppo italiano con oltre vent’anni di attività nel mondo delle SPA professionali. Il CEO Bruno Ferrera ha voluto portare la filosofia del relax dei resort anche tra le mura cittadine. La direzione è affidata a Sabrina Andriaccio, che ha impostato la gestione della struttura su criteri di ospitalità sensoriale.

Tra le proposte disponibili durante le festività:

Percorso SPA completo , con sauna, bagno turco, piscina interna a 34°, docce emozionali, zona relax, coffee station e angolo tisane

Massaggi olistici da diverse tradizioni, come quello balinese , californiano , linfodrenante e altri trattamenti su richiesta

Pacchetti speciali per Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, con l’utilizzo di oli essenziali primaverili, pensati per stimolare sensi e respiro

Il contesto è studiato per favorire il distacco dalla frenesia esterna, offrendo un ambiente in cui è facile dimenticarsi del telefono, dei messaggi, degli impegni. Ogni dettaglio — luce, silenzio, temperatura — contribuisce a creare un’esperienza fuori dal tempo.

L’esperienza di BF Wellness: progettazione, gestione e cultura del benessere su misura

Dietro V SPA c’è l’esperienza consolidata di BF Wellness, realtà italiana che ha firmato centinaia di centri benessere in hotel, resort e destinazioni turistiche d’eccellenza. L’azienda non si limita alla progettazione: cura anche la formazione del personale, l’elaborazione di rituali esclusivi e la consulenza su tutta la parte operativa.

Le attività principali includono:

Progettazione chiavi in mano di SPA e aree wellness, in collaborazione con architetti e designer

Gestione in outsourcing di centri benessere per strutture alberghiere e turistiche

Percorsi formativi per operatori e sviluppo di massaggi e trattamenti personalizzati

Con l’apertura di V SPA, BF Wellness ha scelto di portare il suo know-how nel cuore della città, offrendo un’esperienza di qualità che risponde alle esigenze di chi vive e lavora in ambienti urbani, ma non vuole rinunciare alla cura del corpo e della mente.

Altre proposte per rigenerarsi a Roma nei giorni festivi tra aprile e maggio

Per chi resta a Roma nei weekend lunghi di primavera, le opportunità di benessere non si limitano alle SPA. Alcune location permettono di vivere esperienze intense anche in poche ore, tra ambienti curati e spazi verdi.

Tra le opzioni consigliate:

Day SPA in hotel di fascia alta , come l’ Aleph Rome Hotel o l’ A.Roma Lifestyle , che permettono di accedere a trattamenti singoli o pacchetti express senza dover soggiornare

Passeggiate lente e consapevoli nei parchi storici della città: Villa Pamphilj , Parco della Caffarella , Orto Botanico . Spazi ideali per camminare, leggere o semplicemente respirare

Lezioni di yoga all’aperto, organizzate da centri specializzati su terrazze panoramiche o in giardini, con sessioni anche durante i giorni festivi

Non si tratta solo di rilassarsi, ma di riconnettersi. Trovare tempo per sé stessi in una città come Roma è possibile, soprattutto quando si sceglie il contesto giusto. Le giornate di festa diventano così occasioni per recuperare energia, ascoltare il corpo e rigenerarsi.