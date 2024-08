Portici: Un segnale romantico invita a fermarsi e baciarsi sul Parco a mare

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Redazione

A Portici, un comune della provincia di Napoli, è stato installato un originale segnale che invita le coppie a fermarsi e baciarsi. Con la scritta “Portici città romantica“, il cartello, inaugurato dai consiglieri comunali Dario Formicola e Maria Rosaria Cirillo, si distingue per il suo messaggio affettuoso e il grafico accattivante. Questa iniziativa mira a celebrare l’amore tra le coppie e a valorizzare la bellezza del lungomare che si affaccia sul Golfo di Napoli, un luogo già noto per il suo fascino.

Il progetto del segnale romantico a Portici

L’ispirazione di Dario Formicola

La proposta del segnale è nata dall’esperienza personale di Dario Formicola, che ha osservato la suggestività del tramonto dal lungomare. “Mentre contemplavo il panorama, ho pensato che un cartello del genere avrebbe reso omaggio alla bellezza del luogo”, ha raccontato Formicola. Il riferimento al paesaggio marittimo non è casuale: il Golfo di Napoli ha ispirato artisti famosi come Giuseppe De Nittis e i membri della Scuola di Resina, rendendo la zona un simbolo dell’amore e delle relazioni romantiche.

La scelta della scritta “Fermarsi e Baciarsi“, accompagnata da un’immagine che rappresenta due labbra circondate da cuoricini, esprime un messaggio chiaro e diretto, rivolto a tutte le coppie, sia giovani che anziane. Questo gesto, definito da Formicola come “il più bello fra due persone che si amano”, vuole incoraggiare momenti di intimità e connessione romantica nel contesto di uno straordinario ambiente naturale.

Il supporto dell’amministrazione comunale

L’idea di Formicola è stata sviluppata in collaborazione con la collega Maria Rosaria Cirillo, approvata formalmente e comunicata al sindaco Vincenzo Cuomo e al dirigente per la Viabilità. Questa sinergia tra i membri dell’amministrazione dimostra l’impegno della città verso la promozione di un’immagine positiva, mettendo in risalto gli aspetti romantici della vita a Portici.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di un più ampio processo di valorizzazione degli spazi pubblici. Come affermato dall’assessore all’Ambiente e alla Qualità Urbana, Florinda Verde, il Parco a mare è diventato una meta sempre più ambita dai residenti e dai turisti. La municipalità sta studiando modi per migliorare l’area, preservandone contemporaneamente la bellezza e l’integrità ambientale.

Il significato del cartello per la comunità

Un angolo di bellezza nel Golfo di Napoli

Il cartello non solo serve a valorizzare il contenuto romantico della località, ma funge anche da attrazione per turisti e visitatori. Situato sulla spiaggia che si estende dal primo Viale Camaggio, il segnale emerge tra le aiuole fiorite, inaugurando un nuovo capitolo per il Parco a mare. Questo angolo del Golfo di Napoli è già rinomato per la sua bellezza naturale ed è da tempo luogo di incontro per le coppie.

La creazione di aree che promuovono l’amore e l’affetto tra i visitatori rappresenta uno step importante in un’epoca in cui la connessione interpersonale è essenziale. La municipalità di Portici si dimostra attenta alle esigenze della comunità, adottando iniziative che arricchiscono l’esperienza di chi frequenta l’area.

Iniziative future per promuovere l’amore e l’ambiente

I politici locali stanno già esplorando ulteriori iniziative che possano continuare a stimolare la socialità e il romanticismo in questo contesto incantevole. Dopo le campagne di sensibilizzazione ambientale attuate in passato, gli amministratori intendono continuare a promuovere eventi e attività che incoraggino il rispetto per l’ambiente e, allo stesso tempo, favoriscano la nascita e la celebrazione dell’amore tra le persone.

Con tale attenzione alla bellezza e alle relazioni umane, Portici non solo ravviva la sua immagine nel panorama napoletano, ma si propone come una autentica destinazione romantica.