Porto San Giorgio: giovane colpito alla testa da canestro, intervento dei soccorsi

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un episodio drammatico si è verificato a Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo, dove un giovane di circa 20 anni è stato soccorso dopo essere stato colpito alla testa da un canestro da basket. L’incidente, avvenuto in un campetto da gioco, ha richiesto l’intervento urgente dei soccorritori, generando preoccupazione tra i cittadini e gli sportivi della zona.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è accaduto intorno alle ore 10 in via della Resistenza, che ospita un campetto da basket frequentato da molti ragazzi e appassionati di sport. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava sotto il canestro quando il palo che supportava la struttura di gioco si è rotto, causando una caduta improvvisa del canestro e del tabellone. Il colpo violento ha colpito il ragazzo alla testa, provocando un temporaneo stato di semicoscienza.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora da chiarire. Gli investigatori stanno esaminando le condizioni strutturali del canestro e le eventuali responsabilità riguardanti il mancato controllo del necessario stato di sicurezza delle attrezzature sportive. La situazione ha suscitato preoccupazione non solo per il giovane coinvolto ma anche per la sicurezza degli spazi pubblici dedicati allo sport.

L’intervento dei soccorsi

Subito dopo il verificarsi dell’incidente, è stata lanciata un’allerta tramite il numero di emergenza 118. I sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio insieme a un’unità di automedica hanno risposto prontamente all’emergenza, giungendo in via della Resistenza in pochi minuti. Durante l’intervento, i soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane ferito, stabilizzando la sua condizione e monitorandone i parametri vitali. L’intervento è avvenuto in un contesto di alta pressione, dato il potenziale rischio di complicazioni data la natura dell’impatto.

La centrale operativa del 118 di Ascoli Piceno ha, inoltre, richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decisione presa per garantire un trasporto rapido del giovane verso una struttura medica attrezzata. Successivamente, il giovane è stato trasferito in ambulanza verso un campo sportivo nelle vicinanze, dove l’elisoccorso ha potuto atterrare per il successivo inoltro in ospedale.

Inchiesta sulle cause del cedimento

Attualmente, le autorità competenti stanno avviando un’inchiesta per determinare le cause del cedimento del palo del canestro. Questo compito spetterà ai tecnici del Comune di Porto San Giorgio, i quali si occuperanno di eseguire controlli approfonditi e verifiche sulle condizioni delle attrezzature sportive presenti nel campo di basket.

La sicurezza delle strutture pubbliche, in particolare quelle dedicate al tempo libero e allo sport, è di fondamentale importanza per prevenire incidenti simili in futuro. La vicenda ha messo in evidenza non solo la necessità di controlli periodici ma anche l’importanza di garantire spazi sicuri per i giovani, i quali spesso si riuniscono per praticare sport e trascorrere il tempo libero. Sarà essenziale da parte dell’amministrazione locale reagire e mettere in atto misure preventive affinché simili eventi non accadano più.