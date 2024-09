Prati al centro del dibattito: un nuovo parcheggio interrato e la salvaguardia del verde

Ultimo aggiornamento il 21 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il quartiere di Prati è al centro di un acceso dibattito che coinvolge l’ampliamento della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio e il destino del “pratone“. L’amministrazione cittadina sta considerando la realizzazione di un parcheggio interrato con l’obiettivo di recuperare spazi verdi, ma la questione ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le istituzioni locali. In questo articolo, esploriamo le posizioni in campo e i dettagli del progetto.

Chi desidera proteggere il pratone

L’ampliamento della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio è un progetto di lungo corso, frutto di un accordo tra l’amministrazione comunale, la regione e il ministero della giustizia. Tuttavia, molte persone sono contrarie all’occupazione di spazi verdi in questa zona. I residenti e diversi gruppi di cittadini stanno conducendo una campagna per far sì che il pratone, un’area verde di pregio, non venga sacrificato per realizzare nuovi edifici.

Negli ultimi mesi, la preoccupazione per la riduzione degli spazi verdi è cresciuta e ha trovato sostegno anche tra politici e rappresentanti delle istituzioni locali. Questi ultimi hanno manifestato la loro volontà di proteggere il pratone, chiedendo un impegno concreto per salvaguardare queste aree d’importanza ecologica e sociale. È evidente che, mentre il progetto dell’ampliamento della cittadella giudiziaria avanza, il confronto tra esigenze urbanistiche e tutela ambientale si fa sempre più serrato, portando tutte le parti coinvolte a cercare soluzioni che possano bilanciare i diversi interessi in gioco.

La proposta del Campidoglio per il cambiamento

Il Campidoglio sta cercando di mediare tra le esigenze di sviluppo e la tutela del territorio. Il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato che l’attuale pianificazione prevede che il progetto possa trasformarsi da una pura colata di cemento a una riqualificazione integrata del quartiere. Gualtieri ha sottolineato come il pratone sia di competenza di RomaNatura, facendo riferimento ai diversi attori in campo nella gestione di questo delicato equilibrio.

L’amministrazione intende sedersi al tavolo di discussione per ridurre il consumo di suolo e promuovere la creazione di spazi verdi, auspicando un’intera area parco nel luogo dove ora esiste un’occupazione esclusivamente edificatoria. Questo implica un ripensamento completo del piano originale, facendo in modo che il centro di piazzale Clodio diventi un polmone verde per la città. La trasformazione proposta prevede anche la necessità di un adeguato bilanciamento tra edifici e natura, per garantire un’adeguata qualità della vita per i residenti.

L’esperto dalla parte della natura

Per garantire un approccio più attento alla salvaguardia del territorio, il sindaco ha nominato Michele Munafó, esperto dell’ISPRA, come rappresentante di Roma Capitale nella commissione per seguire l’avanzamento del progetto. Munafó è riconosciuto per il suo approccio “zero consumo di suolo“, puntando a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei nuovi sviluppi.

Il compito affidato a Munafó implica un rigoroso monitoraggio e un’azione proattiva per influenzare le scelte urbanistiche. Il sindaco ha definito questa nomina una garanzia per gli obiettivi di minimizzazione del consumo di suolo, insistendo sull’importanza di ridefinire gli interventi in modo che possano garantire la riqualificazione del territorio. Ma come si tradurrà tutto questo nella pratica? E quali modalità di intervento verranno scelte per raggiungere un equilibrio tra esigenze urbane e necessità di ampi spazi verdi?

Un nuovo approccio alla viabilità in Prato Falcone

Un progetto complementare a quello di piazzale Clodio è in fase di pianificazione per una zona adiacente, Prato Falcone. Qui l’amministrazione cittadina ha avviato una serie di iniziative nell’ambito del programma “città dei 15 minuti“, mirato a rendere più vivibili e accessibili i diversi quartieri di Roma. La proposta di Renato Sartini, consigliere municipale, prevede l’eliminazione della viabilità stradale a livello stradale a favore di soluzioni di mobilità interrata.

L’idea è di realizzare un parcheggio sotterraneo, liberando così Prato Falcone dalla congestione del traffico. L’implementazione di strade interrate, in assenza di problematiche archeologiche, rappresenterebbe una grande opportunità per trasformare quest’area in un parco verde, contribuendo a migliorare l’ecologia urbana e la qualità dell’aria. In tal modo, si potrebbe istituire una connessione verde coerente tra la Riserva Naturale di Monte Mario e il Lungotevere Della Vittoria. La realizzazione di infrastrutture sotterranee, abbinata alla riqualificazione della superficie, permetterebbe di combattere gli effetti dei cambiamenti climatici, rendendo Prati un esempio di buone pratiche urbanistiche.