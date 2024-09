Presentazione di “Bambini di ferro”: il romanzo di Tommaso Mancini alla Casetta Rossa

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

“Bambini di ferro”, l’opera prima di Tommaso Mancini, verrà presentata mercoledì 2 ottobre alle 18:00 presso Casetta Rossa, situata in via Magnaghi 14 nel quartiere Garbatella di Roma. L’incontro vedrà la partecipazione del giornalista Giacomo Galanti, che interverrà sull’argomento. Questo romanzo, ambientato nella complessità della periferia romana, affronta le tematiche della crescita e della ricerca di identità, offrendo uno spaccato significativo della realtà giovanile nella Capitale.

La trama di “Bambini di ferro”

Un viaggio nell’animo di Giacomo

La narrazione ruota attorno alla figura di Giacomo, un giovane proveniente dalla periferia di Roma. Cresciuto in un ambiente difficile, con una madre che vive in un alloggio popolare assegnato dal comune, Giacomo si confronta fin da subito con una realtà caratterizzata da violenza e sopraffazione. La sua esperienza di vita è segnata da un modello paterno che non ha nulla di edificante: il padre è stato una presenza opprimente, fatta di urla e violenza, portando il ragazzo a rifugiarsi nel suo mondo interiore. Tuttavia, il passaggio al liceo segna per Giacomo una svolta, costringendolo a confrontarsi con il mondo esterno e le sue aspettative.

Il conflitto tra realtà e identità

Ad inizio liceo, Giacomo deve affrontare il dilemma di aderire alle aspettative del suo ambiente o seguire la propria strada. La violenza che lo circonda, dalle ronde notturne agli atti di aggressione verso i più deboli, rappresenta una scelta di vita che molti dei suoi coetanei potrebbero fare. La storia esplora la profondità del conflitto interiore di Giacomo, in bilico tra il desiderio di conformarsi e la spinta verso una diversa concezione di uomo, più gentile e sensibile. Questa ambivalenza nei temi trattati genera un’area di discussione cruciale sul significato di mascolinità e sulla ricerca di un’identità autentica, lontana dai cliché e dai modelli culturalmente imposti.

Tommaso Mancini: l’autore emergente

Un giovane talento della letteratura romana

Nato a Roma nel 2002, Tommaso Mancini porta avanti una storia di formazione che lo ha portato a realizzare il suo primo romanzo. Dopo essersi diplomato al Liceo Classico e Scientifico Socrate, con indirizzo Scientifico, Mancini ha approfondito le sue inclinazioni artistiche iscrivendosi all’Accademia di Cinema Griffith, dove ha studiato sceneggiatura. Questo background non solo ha influenzato le sue capacità narrative, ma ha anche arricchito il suo approccio alla scrittura, rendendo “Bambini di ferro” un’opera densa di sensibilità e introspezione.

Un sostegno fondamentale per la creatività

L’opera di Mancini ha beneficiato dell’appoggio di istituzioni culturali come il Ministero della Cultura e la Società Italiana degli Autori ed Editori . Questo sostegno rientra nel programma “Per chi crea”, volto a promuovere nuove voci artistiche italiane. Tali iniziative non solo offrono una piattaforma per gli scrittori emergenti, ma aiutano anche a valorizzare la cultura contemporanea, rendendola più accessibile al pubblico in generale.

I dettagli dell’evento di presentazione

Un’occasione per conoscere il libro e l’autore

La presentazione di “Bambini di ferro” si terrà nella suggestiva location della Casetta Rossa. Questo spazio culturale è noto per la sua dedizione alla promozione di iniziative letterarie e artistiche, rendendolo il palcoscenico ideale per l’incontro tra lettori e scrittori. Giacomo Galanti, giornalista e volto noto, guiderà la discussione, offrendo ai presenti una visione più approfondita sul romanzo e sulle tematiche affrontate, rimarcando l’importanza della letteratura nel contesto sociale contemporaneo.

Un invito aperto al pubblico

La presentazione sarà un’opportunità per dialogare con l’autore, scoprire i retroscena del libro e comprendere le motivazioni alla base della sua creazione. Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a partecipare, non solo per esplorare le sfaccettature della narrativa giovanile, ma anche per supportare la cultura e la comunità letteraria. La serata promette di essere un momento di riflessione e interazione, incoraggiando il pubblico a porsi domande sulle proprie esperienze e sulle sfide che affronta la gioventù di oggi.